Cuáles son las mejores fragancias para mujeres mayores de 60, según expertos

A medida que avanza la edad, las preferencias en vestuario, cambios de look y hasta nuevas fragancias también se transforman y es completamente normal.

Por eso, en medio de esta búsqueda de una fragancia ideal para mujeres mayores de 60, los expertos en perfumería coinciden en que la elección adecuada debe reflejar madurez, sofisticación y autenticidad.

Teniendo en cuenta esto, se recomienda priorizar composiciones florales, frescas y cálidas, evitando aromas excesivamente dulces o saturados, señala un artículo publicado en el medio La 100.

Según perfumistas y expertos en cosmética, estas fragancias se destacan por ser atemporales, así como por su carácter y su capacidad para adaptarse al paso del tiempo sin perder frescura ni identidad.

Adicionalmente, explican que la elección ideal no responde solo al aroma, sino también al vínculo emocional, al estilo de vida y al mensaje personal que se desea transmitir, por lo que afirman que un perfume — cuando se siente adecuado al instante —, puede convertirse en una extensión de la elegancia y confianza propia, sellando con estilo cada momento de la vida madura.

En un mundo lleno de aromas y fragancias, mantener el encanto de un perfume durante todo el día puede ser un desafío para muchos. | Foto: Getty Images

Esto se debe a que el perfume es tan importante como la combinación y elección de las prendas de vestir o accesorios que la complementan, pues forma parte del estilo y, sobre todo, marca una parte de la personalidad de cada quien.

Por esta razón, la industria del perfume, que existe desde hace siglos, siempre se ha enfocado en adaptarse a las necesidades de cada persona, atendiendo a un público muy amplio, que incluye hombres y mujeres.

Dependiendo sus gustos, edades y personalidades, la industria está en constante evolución, presentando fragancias capaces de satisfacer lo que cada individuo busca y espera proyectar, aportando seguridad y confianza.

Consejos de expertos a considerar para elegir la mejor fragancia

Optar por composiciones florales, frescas y cálidas.

Valorar la fijación y proyección del perfume.

Seleccionar fragancias equilibradas, que acompañen la personalidad y estilo, evitando opciones demasiado dulces o de moda pasajera.

Vale mencionar que el perfume es un complemento invisible pero poderoso. Debido a esto, elegir la fragancia adecuada puede elevar la confianza y reflejar el estilo de una mujer elegante de 60 años.

“Un perfume apela a la memoria olfativa, ya sea reflotando un recuerdo o como elemento integrado en la formación de nuevas memorias, por lo que la emoción debe ser la base que guíe la elección", afirma Lorenzo Villoresi, maestro perfumista florentino y creador de la firma que lleva su nombre, citado por la revista GQ.