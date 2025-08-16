Suscribirse

Cómo

Cuáles son las mejores fragancias para mujeres mayores de 60, según expertos

Estas fragancias se destacan por su elegancia, sofisticación y capacidad para transmitir personalidad y autenticidad.

Redacción Cómo
16 de agosto de 2025, 8:44 p. m.
Mujer sonriente probando perfume en la tienda
Estas fragancias se destacan por su elegancia, sofisticación y capacidad para transmitir personalidad y autenticidad. | Foto: Getty Images

A medida que avanza la edad, las preferencias en vestuario, cambios de look y hasta nuevas fragancias también se transforman y es completamente normal.

Por eso, en medio de esta búsqueda de una fragancia ideal para mujeres mayores de 60, los expertos en perfumería coinciden en que la elección adecuada debe reflejar madurez, sofisticación y autenticidad.

Contexto: Según la psicología, esto significa que una persona adulta sueñe que tiene un examen académico

Teniendo en cuenta esto, se recomienda priorizar composiciones florales, frescas y cálidas, evitando aromas excesivamente dulces o saturados, señala un artículo publicado en el medio La 100.

Según perfumistas y expertos en cosmética, estas fragancias se destacan por ser atemporales, así como por su carácter y su capacidad para adaptarse al paso del tiempo sin perder frescura ni identidad.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Exclusivo: la Fiscalía presentó el organigrama criminal del escándalo de la UNGRD. En la pirámide aparece Carlos Ramón González, y al final figura un precandidato presidencial
3. Primer gol de Luis Díaz en Bayern Múnich: video es tendencia y su dedicación a Diogo Jota

Adicionalmente, explican que la elección ideal no responde solo al aroma, sino también al vínculo emocional, al estilo de vida y al mensaje personal que se desea transmitir, por lo que afirman que un perfume — cuando se siente adecuado al instante —, puede convertirse en una extensión de la elegancia y confianza propia, sellando con estilo cada momento de la vida madura.

Para aquellos que buscan que su fragancia perdure, entender los factores detrás de su evaporación prematura es fundamental.
En un mundo lleno de aromas y fragancias, mantener el encanto de un perfume durante todo el día puede ser un desafío para muchos. | Foto: Getty Images

Esto se debe a que el perfume es tan importante como la combinación y elección de las prendas de vestir o accesorios que la complementan, pues forma parte del estilo y, sobre todo, marca una parte de la personalidad de cada quien.

Por esta razón, la industria del perfume, que existe desde hace siglos, siempre se ha enfocado en adaptarse a las necesidades de cada persona, atendiendo a un público muy amplio, que incluye hombres y mujeres.

Dependiendo sus gustos, edades y personalidades, la industria está en constante evolución, presentando fragancias capaces de satisfacer lo que cada individuo busca y espera proyectar, aportando seguridad y confianza.

Consejos de expertos a considerar para elegir la mejor fragancia

  • Optar por composiciones florales, frescas y cálidas.
  • Valorar la fijación y proyección del perfume.
  • Seleccionar fragancias equilibradas, que acompañen la personalidad y estilo, evitando opciones demasiado dulces o de moda pasajera.

Vale mencionar que el perfume es un complemento invisible pero poderoso. Debido a esto, elegir la fragancia adecuada puede elevar la confianza y reflejar el estilo de una mujer elegante de 60 años.

Contexto: Cuáles son las especies de plantas que relajan o tienen efectos calmantes y antiinflamatorios

“Un perfume apela a la memoria olfativa, ya sea reflotando un recuerdo o como elemento integrado en la formación de nuevas memorias, por lo que la emoción debe ser la base que guíe la elección", afirma Lorenzo Villoresi, maestro perfumista florentino y creador de la firma que lleva su nombre, citado por la revista GQ.

Además, señala que el mayor error que se puede cometer: “Es comprar un perfume por el rostro conocido que lo anuncia o porque está muy de moda. Cómpralo únicamente si te hace sentir bien, más feliz y más completo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Rusia propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva

2. Procuraduría abre investigación por presuntas actuaciones irregulares de militares en caravana de Aída Quilcué, senadora indígena

3. Luis Díaz llegó a ser supercampeón de Alemania: su primer gol dio título al Bayern Múnich

4. Primer gol de Luis Díaz en Bayern Múnich: video es tendencia y su dedicación a Diogo Jota

5. Figura de Selección Colombia no va más en Europa: ya fue oficializada en club de México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FraganciasMujeresCuidado personalBelleza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.