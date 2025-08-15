Cuáles son las especies de plantas que relajan o tienen efectos calmantes y antiinflamatorios

Tener un buen descaso es fundamental para afrontar un nuevo día con energía y para cuidar la salud física y mental. La manera más natural de mejorar el descanso y la relajación es incorporando ciertas plantas en el hogar, ya que algunas de estas especies cuentan con propiedades purificadoras que generan una ambiente más tranquilo.

De acuerdo a información compartida por Ad Magazine, revista de decoración, arquitectura, arte y diseño, existen cinco plantas que pueden ayudar a una persona a alcanzar un mayor nivel de relajación.

Aloe vera

Esta especie es muy reconocida por sus propiedades medicinales, pero también por su excelente capacidad para purificar el aire, lo que contribuye a tener una mejor relajación. La Aloe vera libera oxígeno y contribuye a mejorar la calidad del ambiente. Además, es fácil de cuidar, ya que requiere de poca agua y se puede colocar en interiores con luz directa.

Esta especie es muy reconocida por sus propiedades medicinales, pero también por su excelente capacidad para purificar el aire | Foto: Getty Images

Lirio verde

El lirio verde, también conocida como Chlorophytum comosum, es una especie eficaz para eliminar contaminantes como el monóxido de carbono y el formaldehído del aire. Asimismo, las hojas de esta especie aportan un toque decorativo al espacio.

Árbol del dinero

El árbol del dinero, también conocida como Pachira aquatica, es muy utilizada decorar el hogar, esta planta también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, también puede contribuir a mantener una atmósfera fresca y oxigenada.

Esta planta también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en el ambiente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lavanda

Esta especie es conocida por sus propiedades aromáticas, que tienen un efecto relajante y pueden reducir los niveles de estrés.

Esta especie es conocida por sus propiedades aromáticas, que tienen un efecto relajante. | Foto: Getty Images

Por otra parte, el aroma suave de esta planta contribuye a conciliar el sueño de manera natura, mientras que su presencia sirve para embellecer el espacio con sus flores color violeta.

Orquídeas

Esta planta, aparte de brindar elegancia a cualquier espacio en el que sea colocada, libera oxígeno durante la noche y absorben dióxido de carbono, esto lo convierte en una opción ideal para mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados. Existen muchas variedades, de las cuales la gran mayoría son adecuadas para interiores.

El cultivo de las orquídeas requiere de diversos cuidados a tener en cuenta. | Foto: Getty Images