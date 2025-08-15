Suscribirse

Cómo

Cuáles son las especies de plantas que relajan o tienen efectos calmantes y antiinflamatorios

Una recomendación entregada por especialistas en jardinería es regar con responsabilidad estas especies.

Redacción Cómo
16 de agosto de 2025, 2:40 a. m.
Espacios de relajación en casa
Una recomendación entregada por especialistas en jardinería es regar con responsabilidad estas especie | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener un buen descaso es fundamental para afrontar un nuevo día con energía y para cuidar la salud física y mental. La manera más natural de mejorar el descanso y la relajación es incorporando ciertas plantas en el hogar, ya que algunas de estas especies cuentan con propiedades purificadoras que generan una ambiente más tranquilo.

De acuerdo a información compartida por Ad Magazine, revista de decoración, arquitectura, arte y diseño, existen cinco plantas que pueden ayudar a una persona a alcanzar un mayor nivel de relajación.

Contexto: La planta que no debería tener en casa porque bloquea la prosperidad, según el Feng Shui

Aloe vera

Esta especie es muy reconocida por sus propiedades medicinales, pero también por su excelente capacidad para purificar el aire, lo que contribuye a tener una mejor relajación. La Aloe vera libera oxígeno y contribuye a mejorar la calidad del ambiente. Además, es fácil de cuidar, ya que requiere de poca agua y se puede colocar en interiores con luz directa.

Aloe vera
Esta especie es muy reconocida por sus propiedades medicinales, pero también por su excelente capacidad para purificar el aire | Foto: Getty Images

Lirio verde

El lirio verde, también conocida como Chlorophytum comosum, es una especie eficaz para eliminar contaminantes como el monóxido de carbono y el formaldehído del aire. Asimismo, las hojas de esta especie aportan un toque decorativo al espacio.

Lo más leído

1. Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Árbol del dinero

El árbol del dinero, también conocida como Pachira aquatica, es muy utilizada decorar el hogar, esta planta también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, también puede contribuir a mantener una atmósfera fresca y oxigenada.

Árbol de Jade o Árbol del Dinero
Esta planta también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en el ambiente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lavanda

Esta especie es conocida por sus propiedades aromáticas, que tienen un efecto relajante y pueden reducir los niveles de estrés.

Lavanda, planta medicinal.
Esta especie es conocida por sus propiedades aromáticas, que tienen un efecto relajante. | Foto: Getty Images

Por otra parte, el aroma suave de esta planta contribuye a conciliar el sueño de manera natura, mientras que su presencia sirve para embellecer el espacio con sus flores color violeta.

Orquídeas

Esta planta, aparte de brindar elegancia a cualquier espacio en el que sea colocada, libera oxígeno durante la noche y absorben dióxido de carbono, esto lo convierte en una opción ideal para mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados. Existen muchas variedades, de las cuales la gran mayoría son adecuadas para interiores.

Orquídeas
El cultivo de las orquídeas requiere de diversos cuidados a tener en cuenta. | Foto: Getty Images

Una recomendación entregada por el medio Ad Magazine es regar con responsabilidad estas especies. Debe procurar el suelo húmedo sin encharcarlo, además, se debe utilizar una matera que permita un drenaje adecuado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Elianis Garrido hizo aterradora confesión sobre un momento difícil por el que atravesó: “Estaba loca”

2. Álvaro Uribe Vélez se reunió con Juan Carlos Pinzón para hablar de las elecciones del 2026 y qué se viene para el Centro Democrático

3. Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

4. Salah se quebró en el homenaje de Liverpool a Diogo Jota: video le da la vuelta al mundo

5. Inesperado comentario de Violeta Bergonzi a su compañera en ‘MasterChef Celebrity’ generó todo tipo de reacciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PlantasRelajación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.