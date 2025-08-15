La planta que no debería tener en casa porque bloquea la prosperidad, según el Feng Shui

Las plantas han ganado espacio en los hogares como objetos de decoración, pero también como aliadas energéticas, pues en muchos casos se relacionan con buenas vibras, prosperidad y atracción de dinero.

Para la filosofía china del Feng Shui, las plantas representan vida, crecimiento y energía positiva (chi) dentro de un espacio. De igual forma, se consideran buenas para aportar vitalidad, frescura y conexión con la naturaleza.

De acuerdo con esta técnica, las plantas saludables y bien cuidadas pueden activar zonas específicas del mapa Bagua como la riqueza, la salud o las relaciones de los miembros del hogar, además de ayudar a desbloquear o mejorar el flujo energético.

Se recomienda tener en la casa plantas de hojas redondeadas o suaves, como la planta del dinero (poto) o el bambú de la suerte, ya que simbolizan abundancia, prosperidad y buena fortuna, pero se debe tener cuidado con otras que pueden resultar perjudiciales y bloquear aspectos como la prosperidad.

La adelfa va en contra de la buena energía en el hogar. | Foto: Getty Images

Una de ellas es la adelfa (Nerium oleander), que es considerada tóxica. Cada parte de ella, desde sus hojas hasta su tallo y flores, contienen compuestos que pueden resultar dañinos para la salud.

Desde el punto de vista energético, se dice que a esta planta es mejor mantenerla lejos de las zonas comunes de la casa, ya que atrae conflictos ocultos y complicaciones en la abundancia del hogar, pues se le vincula con el entorpecimiento del flujo de energía, bloqueando o incluso absorbiendo las cosas positivas.

Dado que es una planta de lindas flores, si se decide tenerla en el hogar, lo mejor es usarla en jardines grandes e intentar que los niños y mascotas no tengan acceso.

Otras plantas que afectan la prosperidad

Sin embargo, no es la única. Muchas personas tienen cactus en su hogar, pero para el Feng Shui, esta no es una buena idea. Si bien son plantas resistentes, no son buenas para atraer dinero ni para que haya prosperidad debido a que su forma espinada y rígida, corta el flujo de energía y, según el tipo de espinas o el tamaño del cactus, puede provocar conflictos en el hogar.

El cactus puede bloquear la energía en el hogar. | Foto: Getty Images

No obstante, una de las recomendaciones es equilibrar los cactus con flores armoniosas, como las rosas o los girasoles. Si el cactus ya es adulto y lleva mucho tiempo en tu hogar, lo puedes colocar junto a la puerta, pero en el exterior, así podrá funcionar como escudo para las malas energías de fuera.