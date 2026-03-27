Tres plantas de rápido crecimiento y fáciles de cuidar que todos deberían tener para transformar su hogar

Tener plantas en casa no es solo una moda decorativa: es una práctica que conecta con necesidades emocionales y estéticas. En los últimos años, especialmente tras periodos de mayor permanencia en el hogar, el interés por llenar los espacios de naturaleza ha crecido notablemente.

Según el portal cuerpomente.com, la psicóloga Leticia Martín Enjuto explica que quienes llenan su casa de plantas no solo buscan embellecer el espacio: esta afición refleja una conexión profunda con la naturaleza y consigo mismos.

Rodearse de vegetación ayuda a generar calma, bienestar y equilibrio, especialmente en entornos estresantes, ya que el color verde tiene un efecto relajante sobre el cerebro. Además, cuidar plantas fomenta la paciencia, la constancia y la atención plena, al introducir rutinas suaves que contribuyen a reducir pensamientos negativos y mejorar el bienestar emocional.

Cuidar plantas puede ser desafiante, especialmente para principiantes. Foto: Getty Images

El tipo de plantas que se elija dependerá de los gustos personales y de las necesidades de cada espacio. Por eso, hay quienes prefieren especies de rápido crecimiento que aporten estilo y dinamismo a la casa.

Cuidar plantas puede ser un desafío, sobre todo para principiantes, y optar por especies resistentes y de crecimiento veloz ayuda a minimizar la frustración por pérdidas o un desarrollo lento. Esta seguridad genera confianza y fortalece la relación positiva con la jardinería.

Directoalpaladar.com propone un top tres de plantas ideales para estos casos:

La Cinta

Su porte colgante y sus hojas largas y luminosas, que desarrollan estolones y pequeñas flores blancas, la hacen muy decorativa y popular como planta de interior. También puede crecer en exteriores en climas cálidos. Es resistente —soporta hasta -2 °C— y requiere cuidados sencillos: luz indirecta o sombra parcial, riego moderado y abono cada quince días en primavera y verano.

La planta araña (Chlorophytum comosum) crece rápido, es resistente y aporta frescura. Foto: Getty Images

Tradescantia

Estas plantas rastreras poseen raíces tuberosas o fibrosas y, cuando no pueden crecer sobre la tierra, tienden a colgar. Aunque sus flores pequeñas —blancas, azules o púrpuras— no son el principal atractivo, sus hojas verdes con variegaciones de distintos colores las han convertido en favoritas de los amantes de las plantas.

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Palmera de Salón

Muy apreciada por sus hojas elegantes y su facilidad de cuidado, puede crecer entre 90 y 120 cm, con tallos delgados verdes y hojas en forma de pluma de hasta 60 cm. Se mantiene verde todo el año y su porte vertical y ligero la hace ideal para esquinas o junto a muebles, aportando un toque tropical sin ocupar demasiado espacio.