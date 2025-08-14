Suscribirse

Fin del mito: el secreto de una dermatóloga para que el perfume dure más en verano

Lo mejor de este truco es que no se requiere de gastar muco dinero.

Redacción Cómo
14 de agosto de 2025, 11:21 p. m.
Las fragancias más exquisitas y preferidas por los norteamericanos
Lo mejor de este truco es que no se requiere de gastar muco dinero. | Foto: Getty Images

El perfume no solo aporta un buen olor a una persona, también funciona como una especie de extensión de la personalidad o una manera de dejar huella en los demás sin la necesidad de emitir palabra alguna.

Escoger una fragancia es una tarea complicada. En esta acción entra en juego diversos factores, como lo que pensarán los demás o el perfume con el que se pueda sentir más cómodo.

Visual de la tecnología de Myrissi que convierte emociones humanas en paletas de colores asociadas a fragancias, integrando inteligencia artificial en el diseño olfativo.
Esta especialista reveló que lo mejor que se puede hacer para poder tener el aroma del perfume por todo el día es aplicar vaselin | Foto: Myrissi

Una vez la persona escoge la fragancia de su preferencia, surge un inconveniente que padecen la mayoría de los amantes de las fragancias y es que su aroma suele desaparecer muy rápido.

Esto ocurre con algunos olores como, por ejemplo, a menta. Su frescor se diluye cuando entra en contacto con la piel.

Otro factor a tener en cuenta es que durante el verano se suele apostar más por aguas de colonia o perfumes con notas cítricas y herbales, es decir, fragancias más ligeras.

Para evitar que la colonia se esfume rápidamente, existe un truco bastante sencillo, no se trata del típico frotar las muñecas ni ponerlo después de salir de la ducha, tampoco se trata de llevar un frasco guardado en el bolso.

Contexto: No más canas: ‘smokey hair’, el tinte que rejuvenece el rostro a partir de los 50

La dermatóloga Candela Preti explicó en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, que tiene un secreto muy eficaz para lograr que el aroma del perfume dure por más tiempo.

Lo mejor de todo es que no se requiere de gastar muco dinero, porque suele encontrarse en la mayoría de los baños.

Vaselina, el poderoso producto para que el perfume dure más tiempo

Esta especialista reveló que lo mejor que se puede hacer para poder tener el aroma del perfume por todo el día es aplicar vaselina.

@candelapreti.dermatologa : "Descubriendo el secreto de un perfume duradero ✨" : "¿Alguna vez has deseado que tu perfume favorito pudiera permanecer en tu piel todo el día?" : “Con estos sencillos consejos podrás hacer que tu fragancia dure desde el amanecer hasta el anochecer y más allá. #fyp #Hacksdeperfumes #aromaduraduradera #perfume #longlastingperfume #beautyguru #dermatologist #skincaretips #dermatips #skinhealth ♬ sonido original - DERMATOLOGA

Para esto, se necesita preparar las zonas con una fina capa de vaselina sólida sin perfume en las que se quiera poner la fragancia. Según Preti, esas partes son las muñecas y detrás de las orejas.

Con este pequeño gesto se puede crear una especie de barrera que consigue atrapar el aroma del perfume y paraliza su evaporación inmediata.

Por otra parte, esta dermatóloga recomendó que si la persona va a estar expuesta al sol, se debe evitar poner la fragancia en el cuello o en el escote. Esto se debe a que estos lugares pueden sensibilizarse por algunos componentes que poseen las fragancias.

