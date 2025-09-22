Jóvenes colombianos están cada vez más conectados y apasionados por la perfumería de nicho

El lujo en Colombia ya no es lo que era. Atrás quedaron los días en los que el consumo de artículos de alta gama estaba reservado exclusivamente a un público maduro y de poder adquisitivo alto. Hoy, una nueva generación de consumidores está escribiendo una historia diferente, especialmente en el universo de la perfumería de nicho, un segmento que crece con fuerza en el país.

Para comprender este fenómeno, SEMANA conversó con Christopher Honey, gerente de experiencia de marca Neeche Haute Parfumerie, una reconocida casa de perfumes británica que recientemente presentó la joyería líquida de Thameen London y que ha identificado en Colombia un consumidor cada vez más educado, exigente y emocionalmente conectado con sus elecciones olfativas.

El auge de la perfumería de autor en Colombia no es casualidad. Es resultado de un cambio profundo en el comportamiento del consumidor local, especialmente entre los más jóvenes, quienes han empezado a rechazar lo masivo y a buscar experiencias sensoriales más auténticas y significativas.

“Vemos que los consumidores jóvenes, a veces desde los 15 años, pero sobre todo entre los 20 y 30, se están obsesionando con la perfumería de nicho. Ya no quieren oler como todos los demás. Buscan algo distinto, investigan los ingredientes y siguen muy de cerca las tendencias a nivel mundial”, explica Honey.

Redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube han sido clave en esta transformación. A través de influencers, reseñadores de fragancias y contenido especializado, los nuevos compradores aprenden, comparan, opinan y deciden qué fragancia los representa mejor. No se trata solo de un aroma: se trata de una extensión de su personalidad y estilo de vida.

Christopher Honey, Gerente de Experiencia de Marca Neeche | Foto: Cortesía

Aunque el lujo sigue siendo el eje central de este mercado, la perfumería de nicho ofrece una entrada menos intimidante para quienes inician su camino en el mundo de las fragancias premium.

“La perfumería de nicho es una forma de lujo accesible. No estamos hablando de los precios de una cartera Louis Vuitton, pero sí de algo que sigue siendo exclusivo. Es para quienes aprecian la calidad, la historia, los ingredientes… para los que entienden que el lujo también se lleva sobre la piel”, añade el experto.

Este enfoque ha permitido que más consumidores colombianos se acerquen al universo de la alta perfumería sin necesidad de ostentación, sino como una forma de expresión íntima y única.

Con presencia en más de 50 países, Thameen identifica en Colombia un terreno fértil para crecer. Aunque su llegada a Sudamérica es reciente, la marca ya ha visto una fuerte conexión con consumidores de esta región en otras partes del mundo.

“Vemos muchas marcas de lujo llegando a Colombia. Para nosotros, era natural venir. Hay un interés creciente, una apreciación real por las fragancias con historia, y creemos que este mercado no va a hacer otra cosa que seguir creciendo”, asegura Honey.

“Cada fragancia que creamos está inspirada en una joya. Y es que, así como usamos una joya por razones emocionales, usamos un perfume por lo que nos hace sentir. Es lujo en forma líquida”, afirman desde la marca.

El emblemático color azul de sus frascos representa tanto el amor personal del fundador por esta tonalidad como el vínculo con piedras preciosas como el zafiro. Thameen trabaja con maestros perfumistas de todo el mundo, no solo de Francia, y selecciona ingredientes de la más alta calidad para asegurar que cada creación tenga alma y autenticidad.