No más canas: ‘smokey hair’, el tinte que rejuvenece el rostro a partir de los 50

Aunque la decisión de cubrir canas es completamente personal, dependiendo de las preferencias de cada persona, hay quienes optan por cubrirlas por varias razones, como mantener una apariencia más joven o sentirse seguro de su imagen.

En cualquier caso, ante la necesidad que surge por cubrirlas, existen varias técnicas naturales y otras profesionales que funcionan muy bien para lograr este objetivo, una de ellas es conocida como la técnica ‘smokey hair’.

Básicamente, según explica la revista Magas, del diario El Español, consiste en una coloración capilar que crea un efecto ahumado en el cabello mediante la combinación de tonos fríos, como grises, cenizos y plateados, aplicados en un degradado suave desde las raíces oscuras hasta puntas más claras.

Este estilo imita el aspecto del humo con sus diferentes tonalidades e intensidades, generando un resultado que se ve natural, sofisticado y lleno de profundidad. El resultado, a simple vista, ha llamado la atención de muchos y por eso se ha convertido en tendencia, especialmente en lugares como España.

Según destaca esta misma fuente, la propuesta de ‘smokey hair’ fue desarrollada por los coloristas de la empresa experta en cosmética, L’Oréal, que a través de su sitio web destaca que la técnica “no es solo una demostración de dominio del color, sino también de armonía y buen gusto“.

Asimismo, explica que el degradado de color empieza con una raíz por lo general bastante oscura para, luego, continuar con un tono de transición y terminar en unas puntas claras casi ceniza. De esta manera, el efecto del cabello es un color “humo” o “ahumado”, como lo indica la traducción al español de esta técnica.

Con este efecto ahumado es posible darle dimensión y volumen al cabello, con un color gris que hace mucho tiempo dejó de estar asociado con el envejecimiento y ahora hace que las canas luzcan más llamativas.

Ventajas del ‘smokey hair’

Una de las principales ventajas de esta técnica es que funciona bien sea en un pelo teñido con anterioridad, o cuando las canas están más presentes que nunca, ya que es fácilmente adaptable a cualquier base de color.

Es decir, el ‘smokey hair’ pueden aplicarlo desde los cabellos más oscuros hasta los tonos más claros, pues su objetivo es crear distintas tonalidades sin caer en las roturas bruscas de color, todo esto con la intención de esconder las canas entre los colores y generar una apariencia natural.

Otra ventaja de esta técnica es su capacidad de crear movimiento, aportar un efecto rejuvenecedor y ofrecer un acabado tipo balayage u ombré con un toque ahumado que aporta profundidad y sofisticación sin ser agresivo o artificial.