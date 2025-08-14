Los católicos celebran días especiales a los santos como una forma de honrar sus vidas, sus testimonios y sus ejemplos de fe. Estos reconocimientos son una manera de recordar y aprender de sus virtudes, y de mantener viva su memoria

Estos santos son personas que, según la Iglesia, llevaron una vida ejemplar de servicio a Dios y al prójimo, y que ahora están, muy cerca del Todopoderoso, por lo que muchos creyentes piden su intersección para el logro de propósitos o para pedir por un favor especial.

Cada santo tiene asignado un día específico en el calendario litúrgico, que usualmente coincide con la fecha de su muerte, que es considerada su “nacimiento al cielo”.

Así las cosas, cada 14 de agosto la Iglesia católica celebra a San Maximiliano María Kolbe (1894-1941), sacerdote y fraile franciscano que murió voluntariamente en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, durante la II Guerra Mundial. Kolbe pidió ser intercambiado por un prisionero a punto de ser ejecutado.

Vitral que representa una escena de la vida de San Maximiliano Kolbe, mártir polaco, en la Iglesia de San Francisco, Ascoli Piceno. | Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

San Maximiliano Kolbe fue un gran promotor de la devoción al Inmaculado Corazón de María y uno de los fundadores de la Ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso construido cerca de Varsovia que contaba con un seminario, un monasterio, una editorial y una estación de radio.

A este santo le suelen pedir ayuda para la conversión de pecadores, la santificación personal, la protección de la Inmaculada Concepción, y la fortaleza para superar dificultades en situaciones de adversidad. Esta es una de las maneras de orarle, según ACI, el servicio de noticias católicas en español.

Oración para pedir la intersección de Maximiliano Kolbe

¡Oh, San Maximiliano María! Fiel seguidor del Pobrecito de Asís, que encendido en el amor de Dios, has pasado tu vida en la asidua práctica de las virtudes heroicas y en las santas obras del apostolado, vuelve tu mirada a nosotros, tus devotos, que confiamos en tu intercesión.

Tú que, irradiado por la luz de la Virgen Inmaculada, atrajisteis innumerables almas hacia los ideales de santidad, llamándoles a toda forma de apostolado para el triunfo del bien y la propagación del Reino de Dios, obtennos la luz y la fuerza para obrar el bien atrayendo muchas almas al amor de Cristo.

Tú que, en perfecta imitación del divino Salvador, has alcanzado tan alto grado de caridad para ofrecer, en sublime testimonio de amor, tu vida para salvar aquella de un hermano prisionero, intercede ante el Señor por la gracia que confiadamente te pedimos:

(Mencionar aquí la gracia que se desea alcanzar)

Y, animados por el mismo ardor de caridad, podamos también nosotros, con la fe y las obras, dar testimonio de Cristo ante nuestros hermanos, para alcanzar, junto a ti, la posesión beatificante de Dios en la luz de la gloria eterna. Amén.