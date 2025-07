Oración para prosperar y tener éxito en el trabajo

Una de las peticiones frecuentes que realizan quienes oran es para pedir éxito y bendiciones en el trabajo . Esto no solo implica buscar ayuda espiritual para alcanzar metas, sino también reconocer que no todo depende del esfuerzo personal, sino que hay factores fuera del propio control donde la guía y la bendición de Dios pueden marcar la diferencia.

Oración para tener éxito en mi trabajo

Amado Dios, en este día me acerco hasta ti para darte infinitas gracias por mi trabajo, por medio del cual gano el sustento para cubrir mis necesidades y las necesidades de las personas que amo.

Te pido que me concedas sabiduría para poder hacer bien mis labores, valor para no desesperar en medio de las adversidades, honradez para ser transparente y no caer en tentación e integridad para dar siempre lo mejor de mí. Señor, por favor, bríndame la gracia de poder amarte y servirte con todo mi corazón.