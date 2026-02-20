Neymar le rompe el corazón a Brasil: anunció la fecha tentativa de su retiro y queda muy poco

Neymar confirmó que está analizando su futuro como futbolista profesional y que incluso podría retirarse a finales de este año, es decir, cuando cumpla el contrato que firmó hace poco con Santos.
Las mejores épocas del astro brasileño han quedado atrás. Justo cuando decidió irse hacia Arabia Saudita empezó una caída dramática de su nivel acompañado por la lesión de rodilla que sufrió con Brasil en 2023 y que no lo ha abandonado hasta ahora.
Cada partido con Santos es un sufrimiento para Neymar, que diariamente se somete a terapias dolorosas para poder jugar.
“Quería volver a jugar esta temporada al 100 %, por eso me retrasé algunos partidos, un poco más. Sé que mucha gente dice tonterías y no conoce el día a día, pero tengo que aguantarlo. Quería volver, junto con Santos, que hizo un muy buen plan y me ayudó mucho en este sentido“, contó el brasileño.
Ney jugó sus primeros minutos el domingo pasado contra Velo Clube en el campeonato paulista y salió ovacionado por la hinchada que sueña volverlo a ver levantando un título en Vila Belmiro.
¿Se retira en diciembre?
Por cuenta de las lesiones, el atacante brasileño ha dejado de disfrutar sus minutos sobre el campo y solo lo sigue haciendo por la cantidad de personas que lo siguen en todo el planeta.
“No sé qué pasará de ahora en adelante. No sé qué pasará el año que viene. Podría ser que llegue diciembre y quiera retirarme. Estoy viviendo año a año, ¿sabes? Ahora viene este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña, un año de Mundial, y para mí también, un gran desafío”, aseguró en entrevista con Cazé TV.
Diciembre suena muy pronto para un jugador de 34 años, pero Neymar no cierra la puerta a despedirse del fútbol antes de lo pensado.
“Voy año a año. No sé qué pasará de ahora en adelante, no sé qué pasará el año que viene; quizá llegue diciembre y quiera retirarme, pero lo haré con el corazón. Es un día a la vez. Vamos poco a poco”, insistió.
Neymar conota se aposentar em Dezembro em entrevista para a Cazé TV— Conhecidos Futebol Clube (@conhecidosssp) February 20, 2026
pic.twitter.com/gXwE5iwH3V
Lejos del Mundial 2026
Aunque Neymar quisiera tener su gran final peleando por el título del Mundial 2026 con Brasil, la posibilidad de que entre en la convocatoria está muy lejos de ser realidad.
Carlo Ancelotti ha dicho que solo lo convocará si está en plenitud de condiciones, algo que no puede asegurar por el estado de su rodilla izquierda.
Neymar sigue siendo el principal referente de la canarinha, pero en su posición hay jugadores como Vinícius o Raphinha que están atravesando por un momento brillante en Europa.
La única diferencia a favor de Ney es que nadie ha podido cargar con la responsabilidad de ser el capitán de Brasil, la selección más veces campeona del Mundial y siempre favorita a levantar su sexta corona.