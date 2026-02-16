Deportes

La tremenda patada que recibió Neymar a cuatro meses del Mundial 2026: gritó de dolor

El astro brasileño jugó sus primeros minutos de la temporada en el partido de Santos vs. Velo Clube por el campeonato paulista.

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 1:03 p. m.
Neymar recibió una fuerte entrada durante su regreso a las canchas con Santos.
Neymar recibió una fuerte entrada durante su regreso a las canchas con Santos. Foto: Captura video UOL

Neymar disputó sus primeros minutos de la presente temporada con Santos y sueña con la posibilidad del disputar el Mundial 2026, aunque le queda muy poco tiempo para convencer a Carlo Ancelotti.

El atacante de 34 años salió del banco de suplentes del Santos para el segundo tiempo del duelo ante el modesto Velo Clube por el campeonato Paulista, que acabó con victoria para el peixe por 6-0.

En su primera aparición desde diciembre de 2025, Ney mostró algunos destellos de talento, en un juego que ya estaba 3-0 en el entretiempo.

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

Neymar se recuperó de una cirugía de rodilla a la que se sometió a finales del año pasado y volvió para recibir el cariño de la hinchada en Vila Belmiro.

Aunque era un regreso que pintaba tranquilo por el rival y el contexto, Neymar recibió una de las patadas más fuertes que se recuerdan en toda su carrera profesional. Islan Rafael, defensor de Velo Clube, llegó tarde a un balón dividido en el centro del campo y se llevó al astro brasileño por delante.

Con evidententes muestras de dolor, Neymar pidió la asistencia del cuerpo médico y estuvo tendido en el suelo por algunos minutos hasta que logró recomponerse.

Para sorpresa de todos los presentes, Islan Rafael solo recibió tarjeta amarilla por su falta sobre el número 10 de Santos.

Afortunadamente no hubo necesidad de reemplazar a Ney, que completó el partido hasta el pitazo final y salió de Vila Belmiro caminando sin mayor dificultad.

Santos clasificó a los cuartos de final del campeonato paulista, donde enfrentará a Novorizontino. En el torneo estadual también avanzaron Palmeiras, São Paulo y Corinthians como los principales candidatos al título.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Neymar sueña con el Mundial 2026

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain regresó al fútbol brasileño el año pasado con el objetivo de retomar su mejor nivel y volver a su selección para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque se ha visto opacado por recurrentes lesiones, Neymar logró salvar al Santos del descenso con cinco goles en la recta final del Brasileirão 2025. Al final de la temporada el club de sus amores extendió su contrato hasta el final de 2026.

SANTOS, BRAZIL - DECEMBER 7: Neymar Junior of Santos looks on during the Brasileirao 2025 match between Santos and Cruzeiro at Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) on December 7, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neymar Jr, referente de Santos y la selección brasileña. Foto: Getty Images

Estuvo ausente en las primeras fechas del Brasileirão y del campeonato Paulista de 2026 por una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda a la que se sometió a mediados de diciembre.

Máximo anotador histórico de Brasil, con 79 goles, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Neymar aún no ha jugado en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti, que comenzó en junio.

Brasil está encuadrado con Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C de la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

La Canarinha disputará amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial.

*Con información de la AFP.

