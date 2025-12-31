Deportes

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

A la par, mientras Neymar trata de quedarse en Santos, Atlético Nacional intenta alargar la estancia de Alfredo Morelos en Colombia.

Redacción Deportes
1 de enero de 2026, 12:37 a. m.
Neymar es noticia por su continuidad en Santos de Brasil, pero: ¿Qué pasará con Morelos?
Neymar es noticia por su continuidad en Santos de Brasil, pero: ¿Qué pasará con Morelos? Foto: Getty Images

El astro brasileño Neymar alcanzó un acuerdo con el Santos para renovar su contrato hasta el final de 2026, con la mira en el Mundial con la selección de Brasil, dijo a AFP el miércoles una fuente con conocimiento de las negociaciones.

Esto se lleva la atención en Colombia, no solo por el futuro del astro brasileño, sino porque Santos también define el futuro del cafetero Alfredo Morelos. El atacante tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026, aunque está cedido en Atlético Nacional, y todo apunta a que seguirá en el verde de Antioquia.

Anuncio de Santos sobre Neymar es viral

El viejo club de Pelé publicó el miércoles en sus redes sociales un video con una imagen aérea del estadio Vila Belmiro con la fecha del 31 de diciembre de 2026, acompañado del texto: “Está llegando la hora”.

El intrigante video, que no menciona a Neymar, sería el preámbulo del anuncio de la renovación del contrato del astro, que acaba este miércoles.

Neymar, de 33 años, está en rehabilitación tras haberse sometido a una operación de meniscos en la rodilla izquierda el 22 de diciembre.

El atacante se vio limitado por recurrentes lesiones en la temporada 2025, en su regreso al equipo en el que se formó como futbolista.

Sin embargo, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain fue pieza clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão.

Neymar reacciona a una jugada perdida con Santos
Neymar ha sido pieza importante desde su regreso a Santos. Foto: Getty Images

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en el campeonato brasileño, pero cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas, cuando el Peixe luchaba por evitar el descenso.

Dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, el equipo paulista acabó en el duodécimo puesto de la tabla y ganó una plaza en la próxima Copa Sudamericana.

Máximo anotador histórico de la Seleção de Brasil, con 79 goles, Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos que le sacó de las canchas por meses.

Aún no ha sido convocado en el ciclo del entrenador italiano Carlo Ancelotti al frente de los pentacampeones mundiales, iniciado en junio.

“Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros futbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar”, dijo Ancelotti en su más reciente rueda de prensa, a principios de mes, tras el sorteo del Mundial.

Ancelotti habla de Neymar.
Ancelotti aún no ha dirigido a Neymar en la Selección de Brasil. Foto: Getty Images

Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en la primera fase del torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil (...). ¡Hey, Ancelotti, ayúdanos!”, dijo Neymar unos días antes de ser operado, en un concierto del músico brasileño Thiaginho en Sao Paulo.

*Con información de AFP

