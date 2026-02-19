Deportes

Brasil ahonda la crisis de Colombia: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Nueva derrota para la Selección Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-20. Esta vez en la segunda fecha, ante la poderosa Brasil.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 8:03 p. m.
Gol de Brasil para vencer a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.
Gol de Brasil para vencer a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20. Foto: Transmisión oficial DSports.

Brasil venció a Colombia por la segunda fecha del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20. El partido fue este jueves, 19 de febrero de 2026, y La Canarinha se impuso por marcador de 1-0 gracias a un gol de Vitorinha (53′).

La lluvia fue una de las protagonistas en el gol del triunfo. Brasil envió un centro al área, desde la derecha, que la portera colombiana Luis Agudelo rechazó con los puños. Sin embargo, el arco quedó a merced, pues Agudelo se adelantó varios metros, y Vitorinha envió el balón al fondo de la red.

El banco técnico de Brasil se fundió en un solo abrazo. Era el gol del triunfo en un partido cerrado, disputado y ante un rival siempre fuerte como Colombia. Por el lado cafetero, la angustia comenzó a hacerse presente.

Tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

  1. Brasil | 6 PTS | +3 DG | 2 PJ
  2. Ecuador | 3 PTS | +1 DG | 1 PJ
  3. Paraguay | 3 PTS | 0 DG | 2 PJ
  4. Argentina | 1 PTS | 0 DG | 1 PJ
  5. Venezuela | 1 PTS | -2 DG | 2 PJ
  6. Colombia | 0 PTS | -2 DG | 2 PJ
Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Carlos Paniagua y sus dirigidas en Selección Colombia Femenina Sub-20 están obligadas a levantar cabeza. Son coleras tras dos partidos, sin puntos, y aunque aún faltan tres fechas por jugar en este hexagonal final del Sudamericano, la alarma está encendida.

