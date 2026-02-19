Brasil ahonda la crisis de Colombia: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Brasil venció a Colombia por la segunda fecha del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20. El partido fue este jueves, 19 de febrero de 2026, y La Canarinha se impuso por marcador de 1-0 gracias a un gol de Vitorinha (53′).

La lluvia fue una de las protagonistas en el gol del triunfo. Brasil envió un centro al área, desde la derecha, que la portera colombiana Luis Agudelo rechazó con los puños. Sin embargo, el arco quedó a merced, pues Agudelo se adelantó varios metros, y Vitorinha envió el balón al fondo de la red.

¡¡LE PEGÓ COMO VINO Y METIÓ EL 1-0!!



Vitorinha aprovechó el balón que le quedó y abrió el marcador ante Colombia bajo una lluvia intensa.



CONMEBOL #Sub20FemEnDSPORTS pic.twitter.com/mmpPcNWl3M — DSPORTS (@DSports) February 20, 2026

El banco técnico de Brasil se fundió en un solo abrazo. Era el gol del triunfo en un partido cerrado, disputado y ante un rival siempre fuerte como Colombia. Por el lado cafetero, la angustia comenzó a hacerse presente.

Tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Brasil | 6 PTS | +3 DG | 2 PJ Ecuador | 3 PTS | +1 DG | 1 PJ Paraguay | 3 PTS | 0 DG | 2 PJ Argentina | 1 PTS | 0 DG | 1 PJ Venezuela | 1 PTS | -2 DG | 2 PJ Colombia | 0 PTS | -2 DG | 2 PJ

Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Carlos Paniagua y sus dirigidas en Selección Colombia Femenina Sub-20 están obligadas a levantar cabeza. Son coleras tras dos partidos, sin puntos, y aunque aún faltan tres fechas por jugar en este hexagonal final del Sudamericano, la alarma está encendida.

Las que celebran, y con razón, son las brasileñas. Se montan al liderato y ya suman seis puntos de seis posibles. Aunque fue un partido parejo y Colombia intentó dar el golpe, La Canarinha sacó a relucir su contundencia.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Sub 20 Femenina 🆚 🇧🇷



🇨🇴 0-1 🇧🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/lZzOX94Jhj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 20, 2026

Este jueves también se disputó un partido y queda otro por jugar. Antes del compromiso entre Brasil y Colombia, Paraguay venció 2-0 a Venezuela y dio un golpe en la tabla de posiciones.

Ahora bien, Colombia toca fondo y no podrá caer más. Es cólera y allí permanecerá, a la espera de lo que ocurra cuando Argentina y Ecuador entren en acción, una vez finalice el partido ante Brasil.