Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

No fue una buena noche para Carlos Paniagua y sus jugadoras de la Selección Colombia. El próximo reto será Brasil.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 10:27 p. m.
Ecuador venció a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.
Ecuador venció a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20. Foto: DSports.

Arrancó la primera fecha en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 de este 2026. Se jugaron tres partidos, incluyendo a la Selección Colombia, que perdió 1-0 frente al combinado de Ecuador.

El gol del triunfo ecuatoriano llegó al minuto 65′ gracias a Rosa Flores. Ella vio adelantada a la portera de la Selección Colombia, Luisa Agudelo, y le encajó un golazo desde varios metros de distancia que acabó en un destacado tanto.

La algarabía fue total para el elenco ecuatoriano, que acabó con el invicto de Colombia. Las cafeteras no conocían la derrota, pues en fase de grupos (B) sumaron dos victorias y dos empates que las dejaron líderes de su zona.

Tabla de posiciones en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

  1. Brasil | 3 PTS | +2 DG | 1 PJ
  2. Ecuador | 3 PTS | +1 DG | 1 PJ
  3. Argentina | 1 PTS | 0 DG | 1 PJ
  4. Venezuela | 1 PTS | 0 DG | 1 PJ
  5. Colombia | 0 PTS | -1 DG | 1 PJ
  6. Paraguay | 0 PTS | -2 DG - 1 PJ
Tabla final del Sudamericano Sub 20 femenino: así quedó Colombia en el grupo A

A la Selección Colombia Femenina Sub-20 no le queda otra opción que levantar cabeza. Su próximo partido, válido por la segunda fecha en el hexagonal final, será ante Brasil el próximo 19 de febrero. Se trata de un duelo complejo, un reto para las cafeteras en su búsqueda por subir en la tabla de posiciones.

En cuanto a Ecuador, también le asoma un partido retador en la segunda fecha. Enfrentará a Argentina y seguramente va a ser uno de los compromisos más atractivos de la jornada, al igual que las cafeteras contra La Canarinha.

Ecuador celebra su triunfo sobre Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.
Ecuador celebra su triunfo sobre Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20. Foto: Prensa Selección de Ecuador (X - @LaTri)

Este lunes también se disputaron otros dos partidos, además del de Colombia contra Ecuador, que dejaron los siguientes resultados:

  • Paraguay 1 - 3 Brasil
  • Argentina 2 - 2 Venezuela

Brasil brilla y Colombia lo sabe. El trámite contra las brasileñas será algo a tener muy en cuenta por parte del técnico cafetero Carlos Paniagua, ya sea con cambios en busca de un mejor resultado, o de un planteamiento que evite que las jugadoras de la verdeamarela le hagan daño.

