Tabla final del Sudamericano Sub 20 femenino: así quedó Colombia en el grupo A

La selección dirigida por Paniagua cuenta con su clasificación anticipada.

Redacción Deportes
12 de febrero de 2026, 6:20 p. m.
Colombia terminó en la cima del Grupo A y avanzó sin derrotas.
Colombia terminó en la cima del Grupo A y avanzó sin derrotas. Foto: X - @Albirroja - A.P.I.

La Selección Colombia Femenina Sub 20 cerró su participación en la ronda de grupos del Sudamericano Femenino Sub 20 confirmando su presencia en la siguiente fase con un punto más que sus principales competidoras.

El último partido contra Paraguay terminó igualado sin goles, y con ese resultado el elenco dirigido por Carlos Paniagua terminó al frente de la tabla con 8 unidades.

Colombia cerró la fase de grupos con una racha sin perder y con un balance positivo de resultados que le permitió asegurar su boleto al hexagonal final donde se definirán los cupos rumbo al Mundial Sub 20. El empate con Paraguay fue suficiente para mantener el liderazgo y extender la racha sin perder del conjunto nacional.

Tabla de posiciones Sudamericano Sub 20 femenino: Grupo A

Grupo A
Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 4 2 2 0 3 0 3 8
2 Venezuela 4 2 1 1 4 1 3 7
3 Paraguay 4 1 2 1 4 2 2 5
4 Uruguay sub-20 4 1 1 2 1 4 -3 4
5 Chile sub-20 4 0 2 2 0 5 -5 2
Un cierre de grupo con intensidad y momentos claves

El juego frente a Paraguay fue parejo de principio a fin, con pocas ocasiones claras en la primera parte debido al equilibrio físico de ambos equipos y la buena ordenación en defensa. Ninguno logró imponerse en los primeros 45 minutos, lo que marcó un desarrollo incierto y de muchas disputas en el mediocampo, sin mayores sobresaltos.

La segunda mitad trajo emociones fuertes: sobre el minuto 62, una acción decisiva cambió el curso del partido. Luz Cardozo, jugadora de Paraguay, fue sancionada con tarjeta roja directa tras cortar una oportunidad manifiesta de gol, dejando a su selección con una jugadora menos.

Pese a la presión constante, el equipo nacional no logró concretar frente al arco rival.
Con una jugadora más, Colombia asumió el control y buscó romper el empate. Foto: X - @Albirroja - A.P.I.

Colombia trató de aprovechar la superioridad numérica, manejando la pelota y buscando asociaciones cortas para generar peligro.

Aunque el conjunto cafetero mantuvo la presión hasta el final y realizó intentos hacia el arco rival, no concretó oportunidades claras. Por su parte, Paraguay, aun con una jugadora menos, aprovechó algunos espacios en la salida para inquietar en los minutos finales, pero sin lograr alterar el marcador.

