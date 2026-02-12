Tabla en Premier League: tropiezo de Arsenal alegra al Manchester City

El empate dejó más preguntas que certezas en la cima de la Premier League. Arsenal no pasó del 1-1 en su visita al Brentford y, aunque continúa en lo más alto de la clasificación con 57 puntos, dejó escapar la posibilidad de ampliar la ventaja. Manchester City, segundo con 53 unidades, ve ahora más cercana la opción de alcanzar el liderato.

Por su parte, Brentford se mantiene en la séptima casilla con 40 puntos y sigue en la pelea por los puestos europeos.

El compromiso, correspondiente a la jornada 26 de la Premier, se disputó este jueves 12 de febrero en el Gtech Community Stadium, en Brentford, Inglaterra. Más allá del resultado, el movimiento en la tabla fue el gran protagonista de la jornada.

Un empate que aprieta la parte alta

Arsenal llegaba con la intención de sostener su posición privilegiada en el campeonato. Enfrente tenía a un Brentford competitivo, que también lucha por escalar posiciones y que venía presionando en la zona media-alta de la tabla.

Tras un primer tiempo equilibrado y con pocas diferencias claras, el encuentro se abrió en la segunda mitad. Fue al minuto 61 cuando el conjunto londinense encontró el camino al gol. Noni Madueke apareció dentro del área y, tras un centro preciso de Piero Hincapié, conectó de cabeza para poner el 0-1 y desatar la ilusión visitante.

Sin embargo, la alegría duró poco. Diez minutos más tarde, al 71, Keane Lewis-Potter aprovechó una acción muy cerca del arco para emparejar el marcador. El 1-1 cambió el ritmo del partido y encendió al estadio.

En el tramo final hubo tensión y oportunidades en ambas áreas. Al minuto 79, un tiro de esquina generó un rebote peligroso que Dango Ouattara no logró capitalizar de cabeza. El susto evidenció que Brentford no estaba dispuesto a conformarse.

Manchester City, atento a la oportunidad

Con la igualdad, Arsenal suma, pero no logra despegarse en la cima. Sus 57 puntos le permiten seguir primero, aunque la diferencia con Manchester City se reduce a cuatro unidades, lo que mantiene abierta la pelea por el título.

El equipo dirigido por Pep Guardiola observa el panorama con optimismo. Cada tropiezo del líder representa una posibilidad para acortar distancias en la recta decisiva del campeonato.

Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, encuentra motivos para ilusionarse tras el reciente resultado del puntero. Foto: AFP

Brentford, en tanto, alcanza 40 puntos y permanece en el séptimo lugar, todavía con aspiraciones de meterse en zona de competiciones europeas.

La jornada 26 deja así un mensaje claro: la lucha por la Premier League está lejos de resolverse y cualquier resultado puede alterar el rumbo del torneo en cuestión de días.