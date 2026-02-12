Deportes

Tremendo ‘blooper’ que se marcó en Atlético Madrid vs Barcelona: video del insólito gol de Eric García y Joan García

Un fallo en salida cambió el rumbo del partido desde el minuto seis.

Redacción Deportes
12 de febrero de 2026, 4:35 p. m.
Una jugada rutinaria terminó en un gol en contra inesperado
Una jugada rutinaria terminó en un gol en contra inesperado Foto: ESPN

La semifinal de ida de la Copa del Rey dejó una imagen difícil de olvidar para el Barcelona. En los primeros minutos del duelo frente al Atlético de Madrid, un error inesperado terminó abriendo el marcador y marcó el rumbo de un partido que se convirtió en pesadilla para el conjunto azulgrana en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Un error que cambió el partido desde el inicio

Apenas corría el minuto seis cuando llegó la jugada que sorprendió a todos. En una acción aparentemente sencilla, Eric García decidió jugar hacia atrás para apoyarse en su arquero, Joan García. La pelota parecía fácil de controlar, pero el guardameta calculó mal y el balón terminó escapándosele por debajo del pie.

Aunque intentó reaccionar de inmediato y retrocedió para evitar el daño, el esférico ya había cruzado la línea. La escena generó incredulidad tanto en la cancha como en las tribunas. En un primer momento la jugada siguió su curso e incluso el tanto fue atribuido a Ademola Lookman, pero más tarde se confirmó que se trató de un autogol.

El 1-0 tempranero golpeó anímicamente al Barcelona, que no logró recomponerse tras el error. El equipo se mostró desconectado y el Atlético aprovechó cada espacio.

Atlético de Madrid humilla al Barcelona en la Copa del Rey; los colchoneros toman ventaja en la búsqueda de la final

Atlético no perdonó y dejó la serie cuesta arriba

Lejos de conformarse con la ventaja, el conjunto madrileño mantuvo la presión. A los 14 minutos, Antoine Griezmann amplió la diferencia y encendió aún más el ambiente en el estadio. Más adelante, nuevamente Ademola Lookman apareció para aumentar la cuenta al minuto 33.

Cuando el primer tiempo agonizaba, Julián Álvarez puso el cuarto tanto en el tiempo añadido (45+2), dejando un contundente 4-0 antes del descanso. El marcador reflejaba no solo la efectividad del Atlético, sino también el desconcierto de un Barcelona que nunca logró asentarse en el campo.

Con esta amplia desventaja, el panorama luce complicado para el equipo catalán de cara al partido de vuelta, programado para el martes 3 de marzo. La diferencia obliga a una remontada casi perfecta si quiere mantenerse con vida en la Copa. De no lograrlo, el sueño del título quedará truncado en semifinales.

Noticias Destacadas