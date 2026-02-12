Atlético de Madrid humilla al Barcelona en la Copa del Rey; los colchoneros toman ventaja en la búsqueda de la final

Atlético de Madrid humilló 4 goles a 0 al FC Barcelona en los primeros 45 minutos de la semifinal de ida de la Copa del Rey. Tras un error de Joan García, el cuadro local tomó ventaja a los 7 minutos del encuentro.

Minutos después, Antoine Griezmann y Ademola Lookman aumentaron la ventaja en el marcador para los dirigidos por el Cholo Simeone.

Atlético de Madrid toma ventaja en la Copa del Rey. Foto: X de @Atleti

Desarrollo de los primeros 45 minutos

La semifinal de ida de la Copa del Rey entre dos de los máximos aspirantes al título vivió un momento impensado, cuando los colchoneros dominaron a placer al once catalán.

Atlético de Madrid, que llegaba de caer por condición de local por 1 gol a cero contra el Betis por la liga española, salió incontrolable, dejando contra las cuerdas a los once inicialistas del club blaugrana.

Por su parte, Barcelona sintió las bajas de Pedri y Raphinha; las dos estrellas de los visitantes buscarán llegar al juego de vuelta en los primeros días de marzo.

¡Finaliza un morrocotudo primer tiempo! pic.twitter.com/jDkhAtbkos — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026

A los 7 minutos, un pase de control de Eric García hacia su arquero permitió que los locales tomaran la ventaja. Sin embargo, fiel a su filosofía, el Barcelona buscó recomponer el camino con su estilo de jugar al fuera de lugar para los delanteros rivales. Esta estrategia le jugó en contra, permitiendo que Antoine Griezmann y Ademola Lookman, en dos jugadas separadas, vencieran el arco blaugrana.

Cuando los equipos se disponían a ir al descanso, un gol de Julián Álvarez sentenció el encuentro, dejando un global momentáneo de 4-0.

La otra semifinal se dio con derbi vasco

La Real Sociedad se impuso este miércoles por 1-0 al Athletic en San Mamés, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y tomó ventaja en la eliminatoria, que se definirá el próximo 4 de marzo en Anoeta.

Beñat Turrientes (62′) marcó a placer, tras recibir un pase filtrado de Carlos Soler hacia el portugués Gonçalo Guedes, quien se la entregó al centrocampista.

“Contentos, pero queda el partido de vuelta. Sabemos que será una eliminatoria difícil, pero es un buen resultado para jugar la vuelta en casa. Deberíamos haber metido más goles”, declaró Turrientes a Televisión Española al final del encuentro.

El Athletic comenzó con una presión alta que bloqueó las salidas con balón de los txuri urdin. Sin embargo, poco a poco, la intensidad rojiblanca disminuyó y comenzaron a generarse oportunidades.

Para el Athletic, un cabezazo de Gorka Guruzeta fue detenido por Álex Remiro en la primera mitad, mientras que, para la Real Sociedad, Pablo Marín falló un mano a mano que finalmente el guardameta Álex Padilla despejó a córner.

Tras el descanso, Mikel Oyarzabal tuvo la primera ocasión con un disparo a bocajarro desde la zona del punto de penal, pero Padilla evitó el tanto visitante. El rebote le quedó a Pablo Marín, quien mandó el balón al palo con el arquero ya vencido.

Luego llegó el único gol del encuentro: Carlos Soler recuperó un balón y asistió a Gonçalo Guedes, quien entregó generosamente a Turrientes para que marcara el tanto definitivo del duelo.

*Con información de AFP.