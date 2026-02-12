Raheem Sterling se va de la Premier League: tiene nuevo equipo en Europa y ya lo presentaron

A los 31 años de edad, Raheem Sterling vivirá su primera experiencia por fuera de la Premier League. El reconocido extremo de ascendencia jamaiquina quedó como agente libre en enero y por fin consiguió un nuevo destino para relanzar su carrera.

Sterling fue presentado como fichaje del Feyenoord, equipo de la primera división de Países Bajos que marcha en la segunda posición del campeonato local detrás del PSV Eindhoven.

“Como agente libre, he tenido, por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad de controlar el siguiente paso de mi carrera“, dijo en sus primeras declaraciones oficiales. ”Quería tomarme mi tiempo para hablar con los clubes y sus entrenadores principales para comprender mejor el rol que imaginaban para mí y asegurarme de que pudiera aportar un valor real en esta nueva etapa“, agregó.

Sterling está respaldado por las camisetas que defendió en Inglaterra: inició su carrera en el Liverpool, luego ganó varios campeonatos en el Manchester City, se fue al Chelsea y hace poco estuvo a préstamo en el Arsenal.

Esa experiencia con los gunners no fue lo que esperaba y terminó regresando al Chelsea, donde acordó la rescisión de su contrato para poder tener libertad de elección.

Después de escuchar todo lo que Feyenoord tenía para ofrecerle, Sterling tomó la decisión. “Confío en que es un lugar donde puedo ser feliz y consolidarme como un miembro valioso del equipo”, señaló.

“Jugar en el extranjero es un reto completamente nuevo para mí, y estoy listo para afrontarlo. Sinceramente, estoy emocionado por empezar. Al Feyenoord, en especial a sus directivos, gracias por su paciencia y profesionalismo durante este proceso”, declaró.

Sterling disputó el Mundial de Catar-2022 con Inglaterra y desde entonces ha sufrido un bajonazo en su carrera por la falta de continuidad asociada a las lesiones.

Feyenoord aparece com una luz de esperanza para el extremo derecho, que todavía tiene años por delante para recuperar su nivel como han hecho infinidad de jugadores.

Raheem Sterling jugó en el Arsenal hasta 2025 Foto: Getty Images via AFP

Robin van Persie lo dirigirá

Robin van Persie, leyenda de la Premier League, será su técnico en el Feyenoord. “Naturalmente, es una hazaña fantástica que hayamos logrado convencer a un jugador del calibre de Raheem para que firme con nosotros. Su trayectoria futbolística habla por sí sola: es un jugador cuyas cualidades pueden cambiar el resultado de un partido sin duda alguna”, dijo el DT.

“Estoy convencido de que será una valiosa incorporación al equipo mientras trabajamos para lograr nuestros objetivos en la segunda mitad de esta temporada”, añadió.

Sterling alcanzó a ser rival de Van Persie en sus últimas épocas como jugador y ahora compartirán vestuario en otro rol. El estratega neerlandés será el responsable de recuperarle la confianza y sacar el potencial que solía tener en el fútbol inglés.