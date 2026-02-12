Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Bayern Múnich clasificó a semifinales de la Copa de Alemania con otra actuación estelar de Luis Díaz, quien marcó uno de los goles y fue un dolor de cabeza para la defensa del Leipzig.

Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro, sacó pecho por el fichaje de Lucho y se acordó de aquellos que lo criticaron por pagar 75 millones de euros al Liverpool.

“Nos criticaron un poco al principio, pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad”, dijo ante los medios de comunicación.

Lucho llegó a 19 goles en la presente temporada y suma 14 asistencias para un total de 31 aportes de gol. Esos números son muy superiores a lo que venía haciendo en la Premier League, donde recibía críticas por sus decisiones en el último tercio de la cancha.

Eberl considera que Luis Díaz demostró este nivel “durante años” en el Liverpool. “Creíamos que encajaba a la perfección con nuestra forma de jugar al fútbol”, apuntó.

“Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: bueno, quizá no estuvo tan mal”, agregó el director deportivo.

Sueñan con el triplete

Bayern Múnich atraviesa un momento envidiable: es líder de la Bundesliga, clasificó a semifinales de la Copa de Alemania y tiene cupo directo a los octavos de final de la Champions League.

Max Eberl habló sobre la posibilidad de hacer el triplete en la presente temporada. “Estamos en las tres competiciones. Queríamos un marzo intenso, y ahora lo tenemos con los octavos de final de la Champions League y las semifinales de la DFB Pokal”, dijo.

“Estamos muy orgullosos. Se juegan las tres competiciones para ganarlas, pero paso a paso. Si siempre miras demasiado lejos, puedes tropezar fácilmente”, sentenció.

Dentro del camerino hay buenas sensaciones para lo que resta de la temporada, aún cuando el desgaste físico es una de las preocupaciones por la cantidad de partidos importantes que se aproximan.

Luis Díaz celebró a rabiar su gol número 19 con la camiseta del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Las palabras de Kompany

Vincent Kompany puso el once de gala contra Leipzig, decisión que abrió debate en la prensa alemana por la elección de las prioridades a estas alturas del año.

“Hemos estado muy sólidos, aunque podríamos haber marcado más goles. Hemos tenido ocasiones para marcar uno o dos goles más. En líneas generales, hemos creado muchas oportunidades claras de gol. Por supuesto que estamos contentos con el 2-0, y ahora estamos en semifinales”, dijo el técnico belga.

El partido se resolvió sobre la última media hora. “Hemos tenido partidos en los que tuvimos aún más efectividad. Pero hoy nos hemos mantenido tranquilos y estables, no hemos hecho ninguna locura y simplemente hemos seguido trabajando para llegar a este momento. Entonces llegó, y lo aprovechamos. Nunca tuve dudas. Todos están en forma, y eso puede ser una gran ventaja para nosotros en marzo y abril”, señaló.