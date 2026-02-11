Deportes

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Otro partido, otro gol y otra clasificación: Luis Díaz no tiene techo en Bayern Múnich y la Selección Colombia se alegra en absoluto.

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 4:56 p. m.
Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.
Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Lo de Luis Díaz ya es costumbre, y Bayern Múnich lo celebra. Este miércoles, 11 de febrero de 2025, los bávaros vencieron a RB Leipzig en los cuartos de final de la Copa de Alemania. ¿Cómo le fue al guajiro? Gol y buen rendimiento.

El marcador lo abrió Harry Kane sobre los 64′ del segundo tiempo. El inglés, otra de las grandes figuras del elenco bávaro, cambió por gol un penal a favor de los suyos y puso la ventaja que tanto estaban buscando.

Se trató de un partido cerrado, picante y friccionado. Antes del gol de Kane, ambos equipos habían tenido opciones en el Allianz Arena. Sin embargo, los porteros y las defensas de cada conjunto estuvieron a la altura.

Gol de Luis Díaz al RB Leipzig: tranquilidad para Bayern Múnich

Y ya con el gol de Kane alumbrando el marcador, 1-0 a favor del Bayern, apareció Luis Díaz para dar tranquilidad. Lucho definió con delicadeza un balón ante el portero Maarten Vandevoordt.

Fue al minuto 67′, significó el 2-0 y le dio un golpe muy fuerte al RB Leipzig, del cual no se pudo recuperar. Intentaron acercarse en el marcador, pero les fue casi imposible, desde el gol de Lucho, siquiera meterse al área rival.

El nivel de Luis Díaz es preponderante, y los números lo avalan. Ha marcado en todas las competencias que ha disputado desde su llegada a Bayern Múnich, y se consolida como un indispensable para Vincent Kompany.

Hace tan solo un par de días, el 8 de febrero, le metió un triplete al Hoffenheim y ocupó las primeras páginas de los diarios en Alemania.

La reacción del técnico del Hoffenheim tras el show de Luis Díaz y los penaltis provocados: “Estaré satisfecho”

Si bien el nivel de Luis Díaz casi siempre es destacado, desde que está en Europa, se está manteniendo constante con Bayern Múnich en el arranque de este 2026: titular indiscutido que responde con goles, asistencias y buenas actuaciones.

El juego entre Bayern Múnich y RB Leipzig quedó liquidado con el 2-0 de Luis Díaz. Así, los bávaros se instalan en semifinales de la Copa de Alemania, siendo uno de los torneos prioritarios a ganar para Vincent Kompany y sus dirigidos.

