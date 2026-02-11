Deportes

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

En Liverpool no han sido ajenos al gran momento individual que atraviesa Lucho con la camiseta del Bayern Múnich.

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 7:40 a. m.
Arne Slot se pronunció sobre el ruido que ha generado Luis Díaz desde Alemania.
Arne Slot se pronunció sobre el ruido que ha generado Luis Díaz desde Alemania. Foto: Getty Images // Liverpool FC

Mientras Luis Díaz estaba marcando triplete contra Hoffenheim en la Bundesliga, el Liverpool de Arne Slot cayó en condición de local contra Manchester City y complicó sus opciones de clasificar a la Champions League de la próxima temporada.

La espectacular actuación de Lucho desató comentarios en Anfield y provocó la reacción de Arne Slot, técnico neerlandés que tuvo bajo sus órdenes al atacante guajiro.

"Siempre se echa de menos a los buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados“, explicó en rueda de prensa.

Liverpool visita este miércoles a Sunderland y necesita una victoria para sacudirse de lo sucedido el fin de semana. Aunque todavía hay opciones matemáticas de meterse a puestos de Champions, la diferencia ante Chelsea y Manchester United se ha ido incrementando.

Muchos hinchas aseguran que la salida de Luis Díaz fue determinante para la caída en el rendimiento, aunque también pudo influir el momento que atraviesa Mohamed Salah y el aporte de piezas puntuales en posiciones claves.

Arne Slot confesó lo que siente al ver el gran momento de Lucho en el Bayern Múnich. "Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador, y somos una excepción en la Premier League, especialmente en la cima, en ese aspecto“, dijo.

El estratega neerlandés considera que la salida del guajiro se reemplazó “con muy buenos jugadores” como Florian Wirtz, Hugo Ekitike o Alexander Isak.

“Por eso también es tan positivo que podamos lograr lo que hemos logrado en los últimos años con ese modelo. Pero lo está haciendo muy bien en el Bayern y eso no me sorprende“, agregó.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 08: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen arrives at the stadium prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and TSG Hoffenheim at Allianz Arena on February 08, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

El presente de Luis Díaz

Luis Díaz multiplicó su producción goleadora en el fútbol alemán. Con el triplete ante Hoffenheim llegó a 18 anotaciones en total, eso sin contar las 14 asistencias que ha completado.

Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por el extremo colombiano y está más contento que nunca. Su técnico, Vincent Kompany, aseguró que les ofrece energía en el frente de ataque, factor que le ha permitido consolidarse como titular.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver a Luis Díaz en cuartos de Copa Alemania

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda; Lucho es una máquina”, declaró el técnico belga.

El guajiro tiene encantados a todos en el Bayern y se hace extrañar en Liverpool, donde no la pasan nada bien. De hecho, la continuidad de Arne Slot está bajo observación por parte de la dirigencia, con varios candidatos para reemplazarlo sobre la mesa.

