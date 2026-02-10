Deportes

No todo es perfecto con Luis Díaz: Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que le preocupa

Este miércoles tendrán otro partido de alta exigencia contra RB Leipzig por los cuartos de final de la DFB Pokal (Copa de Alemania).

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 8:00 a. m.
Vincent Kompany cruza los dedos por el físico de Luis Díaz.
Foto: Getty Images y FC Bayern

Bayern Múnich ya pasó la página de la goleada contra Hoffenheim y prepara el duelo contra RB Leipzig por los cuartos de final de la DFB Pokal (Copa de Alemania).

Es cierto que Luis Díaz captó toda la atención del público tras su primer triplete en la Bundesliga, sin embargo, hay una cuestión que tiene preocupado al técnico Vincent Kompany para lo que resta de la temporada.

El estratega belga teme que la cantidad de minutos jugados le termine pasando factura a sus habituales titulares, entre ellos Lucho, que ha jugado casi todo desde agosto del año pasado.

"Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda; Lucho es una máquina“, declaró este martes en rueda de prensa.

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Batalla campal en pleno partido de la NBA: lluvia de golpes, escándalo y cuatro expulsados

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

Colombia busca la clasificación ante Uruguay: qué canal pasa el partidazo por el Sudamericano Sub-20

Increíble reacción del portero del Hoffenheim tras los tres goles de Luis Díaz: “Partido realmente bueno”

Las dos palabras con las que Kompany describe a Luis Días tras el show ante Hoffenheim: le da la vuelta al mundo

Férrea defensa de Lothar Matthäus a compañero de Luis Díaz que sufrió burla: hay malestar en Bayern Múnich

Hoffenheim reacciona a la goleada del Bayern Múnich de Luis Díaz con burla: un millón de vistas

La principal característica de Luis Díaz es su capacidad de presionar y obligar al error de los defensas rivales, trabajo silencioso que cumple a la perfección cuando no tienen la pelota. Sumado a eso, el guajiro utiliza su velocidad para eludir rivales y aportar en las transiciones rápidas contra el arco rival.

Todo eso genera un desgaste que podría traer consecuencias en el momento clave de la temporada.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 08: Luis Diaz and Nicolas Jackson of FC Bayern Munich interact after their victory in the Bundesliga match between FC Bayern M�nchen and TSG Hoffenheim at Allianz Arena on February 08, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images) (Photo by SEBASTIAN WIDMANN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz se llevó la pelota tras la goleada contra Hoffenheim Foto: Getty Images via AFP

¿Habrá rotaciones?

Estas declaraciones estarían anticipando una suplencia de Lucho Díaz en el partido contra Leipzig, o por lo menos que van a manejar las cargas para evitar posibles lesiones.

“A veces hay momentos difíciles, pero muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos“, agregó Kompany.

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

Bayern Múnich sufrió todas las veces que Luis Díaz no estuvo disponible. Su única derrota en Champions League fue contra el Arsenal en el Emirates Stadium, partido que Lucho no pudo jugar por suspensión.

Ese parón de diciembre también le salió caro al conjunto bávaro, que no encontró un jugador capaz de reemplazar a Lucho y darle al equipo un aporte similar por la banda izquierda.

Kompany quisiera que Luis Díaz fuera incansable, sin embargo, sabe que la gasolina se debe dosificar para los partidos que se aproximan en la Bundesliga, la DFB Pokal y, por supuesto, las rondas eliminatorias de la Champions League.

“Hoy la copa se siente como lo más importante, el jueves volvemos a la Bundesliga y, en algún momento, volverá la Champions League. Mi función no es jerarquizar las competiciones. Queremos demostrar lo que es el Bayern Múnich. Estamos donde queremos estar ahora mismo“, indicó el DT.

Kompany no pretende echar a la basura sus aspiraciones del triplete. “El partido es en casa, es un partido que debemos ganar. Queremos mostrar lo que somos capaces de hacer en el campo. También tenemos los extremos y unos centrales increíblemente fuertes. Si logramos el equilibrio adecuado, puede ser un partido muy bueno para nosotros”, sentenció.

Noticias Destacadas