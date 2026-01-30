Deportes

Emotiva reacción de Robin Van Persie por la grave lesión de su hijo Shaqueel: viral gesto en plena cancha

Fue en un partido de Europa League, que no acabó nada bien para el equipo de los Van Persie, Feyenoord.

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 11:44 p. m.
Robin Van Persie y su reacción viral a la lesión de su hijo, Shaqueel.
Robin Van Persie y su reacción viral a la lesión de su hijo, Shaqueel. Foto: Transmisión oficial ESPN.

Otra vez el fútbol vuelve a tener un emotivo capítulo. El pasado jueves, 29 de enero de 2026, Robin Van Persie y su hijo, Shaqueel, protagonizaron una escena que se llevó la atención de la prensa y los aficionados.

Jugaban Feyenoord contra Real Betis, en España, por la octava y última fecha de la fase de liga en la Europa League. Era un duelo clave en las aspiraciones de ambos por acceder a playoffs u octavos de final de la competencia.

Cabe recordar que en Feyenoord están los dos Van Persie: Robin como entrenador, Shaqueel como jugador. Ese vínculo, más allá de lo profesional, resulta clave en el fútbol; y más aún cuando el reloj marcaba 83′.

Real Betis ya ganaba 2-1, marcador que se mantuvo hasta el final, y Shaqueel Van Persie cayó en lesión. Fue delicada, por lo que salió en camilla del terreno de juego y su padre lo miraba con preocupación desde la raya técnica.

Los médicos sacaron a Shaqueel y Robin Van Persie no se contuvo las ganas: se acercó como entrenador y padre sobre su hijo a preguntarle cómo estaba, qué sentía y qué había ocurrido. La cámara de la transmisión oficial del evento captó el instante y lo volvió viral.

Cuando Robin van Persie fue jugador, tuvo una destacada carrera en equipos como Arsenal, Manchester United y su selección holandesa. Sabe perfectamente lo que estaba padeciendo su hijo, y por tal razón actuaba desde la experiencia.

Aún no hay un diagnóstico claro de la lesión que sufrió Shaqueel, aunque se sabe que su rodilla derecha quedó comprometida. El club, en próximas horas, y con estudios en mano, hará el respectivo anuncio.

La lesión que sufrió Shaqueel Van Persie en Sevilla se evaluará con más detalle en los próximos días. El club publicará más información cuando esté disponible. Estamos contigo, Shaqueel”, escribió Feyenoord en sus canales oficiales.

Acabó siendo una noche amarga para Robin Van Persie, su hijo y los demás futbolistas del Feyenoord: perdieron, quedaron eliminados hasta de playoffs en Europa League y ahora cargan con una delicada lesión de uno de los jugadores que integran la plantilla.

