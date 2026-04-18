Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan este sábado en la final de la Copa del Rey 2025-2026, con la necesidad de volver a levantar un título. Los rojiblancos quieren poner fin a cinco temporadas sin consagraciones, mientras que los vascos buscan repetir la gloria alcanzada en 2021.

El escenario será nuevamente La Cartuja, sede habitual de la final en los últimos años. El Atlético intentará conquistar su undécimo trofeo copero, mientras que la Real Sociedad va por el cuarto de su historia, en un duelo que promete ser muy equilibrado.

Copa del Rey 2026. Previa de la final del torneo que se jugará en el estadio La Cartuja. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque en este tipo de partidos el contexto suele pesar más que el presente, el equipo dirigido por Diego Simeone parte con cierto favoritismo. Su temporada ha sido sólida y llega con un impulso anímico importante tras clasificar a semifinales de la Champions League, luego de eliminar al FC Barcelona en una serie exigente. Sin embargo, ese desgaste físico podría jugarle en contra, ya que ha tenido menos días de recuperación.

Por su parte, el equipo de Pellegrino Matarazzo llega con más descanso y una preparación más específica para esta final. La Real ha podido enfocar su semana en este partido, lo que puede marcar diferencia en lo físico y en lo táctico.

El camino hacia la final también fue distinto. El Atlético tuvo que exigirse al máximo en semifinales para asegurar su clasificación, mientras que la Real mostró mayor control en sus cruces, aunque no estuvo exenta de dificultades en rondas anteriores.

Ráfaga de goles en Atlético Madrid vs. Barcelona, de Champions League

En cuanto a nombres propios, el Atlético se apoya en su experiencia en este tipo de escenarios. Jugadores como Antoine Griezmann pueden ser determinantes, no solo por su calidad, sino por su recorrido en finales. Además, el equipo mantiene su identidad basada en la solidez defensiva y el orden táctico.

La Real Sociedad, en cambio, apuesta por un juego más colectivo y dinámico. Mikel Oyarzabal aparece como su principal referente ofensivo, liderando un equipo que destaca por su movilidad y capacidad para generar peligro por las bandas.

Se espera una final cerrada, en la que los detalles marcarán la diferencia. La experiencia del Atlético y la frescura de la Real Sociedad serán los factores clave en la lucha por el título.

Hora y canal para ver en vivo

Atlético Madrid vs. Real Sociedad

Final Copa del Rey 2026

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Win Sports / Win Play

Campeones de los últimos 10 años

Atlético Madrid intentará ganar un certamen que no logra obtener desde 2013.

Por su parte, Real Sociedad espera poder conquistar la Copa seis años después de su última alegría. En aquella ocasión triunfó ante Athletic Club.

Falcao se la jugó y dio sus favoritas a ganar el Mundial 2026: le mandó tarea a Colombia

2025 – FC Barcelona

– FC Barcelona 2024 – Athletic Club

– Athletic Club 2023 – Real Madrid

– Real Madrid 2022 – Real Betis

– Real Betis 2021 – FC Barcelona

– FC Barcelona 2020 – Real Sociedad

– Real Sociedad 2019 – Valencia CF

– Valencia CF 2018 – FC Barcelona

– FC Barcelona 2017 – FC Barcelona

– FC Barcelona 2016 – FC Barcelona

*Con información de Europa Press.