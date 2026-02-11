Deportes

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Jhon Lucumí fue titular en el partido del Bolonia contra Lazio por la Copa Italia.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 10:23 p. m.
Momento en que Jhon Lucumí sale de la cancha.
Momento en que Jhon Lucumí sale de la cancha. Foto: Pantallazo Win Sports.

Se encienden las alarmas en la Selección Colombia por el estado de salud de Jhon Lucumí luego del partido por los cuartos de final de la Copa Italia ante la Lazio. El defensa colombiano fue titular en un partido clave de la temporada del Bolonia, que al final cedió y fue eliminado de la competencia.

La novedad de Jhon Lucumí se presenta en plena recta final al Mundial 2026 en una Selección Colombia que lo considera y es fundamental. El canterano de Deportivo Cali es titular en la línea defensiva con Dávinson Sánchez y no deja ser una preocupación para el técnico Néstor Lorenzo, quien no puede darse el lujo de sumar bajas en el once inicial.

El cambio por Lucumí tuvo que hacerse sobre el minuto 80 del partido y se le dio ingreso a Eivind Helland. En las cámaras de televisión se le vio al defensa colombiano muy adolorido en cancha y con dificultades para levantarse y seguir en el juego. Hasta el momento era uno de los mejor calificados, más allá del 1-1 final y la tanda de penaltis donde Lazio fue el ganador.

Jhon Lucumí en la Copa Italia.
Jhon Lucumí en la Copa Italia. Foto: Getty Images

Según el primer reporte médico tras el incidente de Jhon Lucumí, el jugador presentó una contusión en una de sus piernas lo que generó reiterativos calambres y la imposibilidad para seguir en competencia. El entrenador del Bolonia forzó rápidamente el cambio mientras el jugador se retiraba por sus propios medios. Se espera que el zaguero tenga algún reposo en próximos días y la adecuada recuperación para alejar alguna novedad más grave. Podría ser baja en el fin de semana de Serie A.

Bolonia fue eliminado en la Copa Italia

Por otra parte, además de la caída de Lucumí, Bolonia cedió y fue eliminado en los cuartos de final. La Lazio de Roma se aseguró su pase a las semifinales de la Copa de Italia tras un 4-1 en penaltis, tras empate 1-1 en los 90′.

Los locales (Bolonia) abrieron el marcador por medio de Santiago Castro (30′) y la Lazio igualó nada más volver del descanso con un gol de Fisayo Dele-Bashiru (48′). En la tanda de penales, Bolonia falló dos veces, mientras que los romanos no erraron ninguna y sellaron la clasificación.

YouTube video RcMxjjvxsOA thumbnail

La Lazio se une a unas picantes semifinales de Copa Italia que también tienen al Inter de Milán, el Atalanta y el sorprendente Como.

