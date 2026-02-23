Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Miles de peregrinos visitan, desde el domingo en Italia, los restos de San Francisco de Asís, que están expuestos al público por primera vez en el 800º aniversario de su muerte. Los restos de San Francisco de Asís se encuentran ubicados, específicamente, en la Basílica Papal de San Francisco, en Asís, territorio italiano.

“Corpus Sancti Francisci”: una inscripción en latín en la vitrina de plexiglás recuerda a quién pertenece el esqueleto del santo fallecido en 1226, cuyas reliquias estarán expuestas hasta el 22 de marzo frente al altar de la iglesia inferior de la basílica de San Francisco de Asís.

Una larga fila de peregrinos esperaba fuera del templo el domingo, que abrió sus puertas a las 07H00 de la mañana. Cerca de 400.000 personas ya reservaron un lugar.

Nicoletta Benolli, de 65 años, viajó desde Verona para contemplar los restos y declaró emocionada que fue un evento “único”. Y resumió: “En un momento así, tenemos la verdad ante nuestros ojos”.

Los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una presentación para la prensa, en Asís (Italia), el 21 de febrero de 2026 Foto: AFP

Una iniciativa que “puede ser una experiencia significativa para creyentes y no creyentes porque Francisco da testimonio, con estos huesos tan dañados, tan consumidos, de que se entregó por completo”, explicó el hermano Giulio Ceséreo, director de comunicación del convento franciscano de Asís.

El cuerpo del santo, fundador de la orden de los franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, fue trasladado a la basílica construida en su honor en 1230. Pero no fue hasta 1818, al término de unas excavaciones efectuadas con la mayor discreción, que se encontró su tumba.

Habitualmente oculta, la vitrina transparente que conserva los restos de San Francisco desde 1978 fue extraída la mañana del sábado del cofre metálico en el que se encontraba en su tumba de piedra, en la cripta de la basílica.

El pequeño esqueleto, cuyo cráneo se dañó durante su traslado a la basílica en el siglo XIII, reposa sobre un paño de seda blanco.

Los restos de San Francisco solo se habían expuesto una vez, en 1978, a un público reducido y durante un día. “Lo que es muy hermoso, y que no estaba previsto al inicio, es el hecho de que un relicario de vidrio antibalas y antirrobo, totalmente transparente, cubrirá el cuerpo de Francisco y eso nos permitirá no solo ver, sino también tocar este relicario”, agregó el hermano Cesáreo.

Además de la urna de vidrio que cubre el de plexiglás, habrá cámaras de vigilancia las 24 horas para garantizar la seguridad del esqueleto que, se espera, podrían visitar 15.000 personas por día entre semana, y hasta 19.000 los sábados y domingos.

“Muy intenso”

Nicola Urlandini, de 35 años, afirmó que sintió casi como si escuchara el mensaje de San Francisco. “Pasamos rápido, pero fue muy intenso”, relató.

El hermano Cesáreo explicó que “desde el tiempo de las catacumbas, los cristianos han venerado los huesos de los mártires, las reliquias de los mártires, y nunca lo han vivido realmente como algo macabro”.

Eso que “los cristianos veneran todavía hoy, en 2026, en las reliquias de un santo” es “la presencia del Espíritu Santo”, señaló.

También en Asís, en el Santuario de la Desposesión, se conservan las reliquias de Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006 que fue canonizado en septiembre por el papa León XIV.

Los expertos aseguran que los restos de San Francisco no sufrirán ninguna alteración por su exposición prolongada. “La vitrina [de plexiglás] está sellada, así que no hay ningún contacto con el aire exterior. En realidad, permanece en las mismas condiciones en las que estaría en la tumba”, afirma el hermano Cesáreo.

Ni siquiera la tenue luz, pondrá en peligro la conservación de los restos. “La basílica no estará iluminada como un estadio (...) porque no hay nada en especial que hacer, se trata de encontrarse con Francisco, no es un set de cine”, concluyó el franciscano.

El próximo 4 de octubre, por primera vez en casi 50 años, el día de San Francisco de Asís será nuevamente feriado en Italia en homenaje al santo patrón del país y del papa argentino Jorge Mario Bergoglio, que adoptó su nombre.

Fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, el papa Francisco fue el primero en adoptar el nombre del santo. San Francisco de Asís era originario de la ciudad de Asís, ubicada en la región de Umbría, en el centro de Italia

Con información de AFP