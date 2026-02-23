Mundo

Por primera vez en la historia se exhibirán al público los huesos de San Francisco de Asís

El fraile medieval fue uno de los referentes del papa Francisco por su mensaje de amor y ayuda a los pobres.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 9:38 a. m.
San Francisco de Asís nació en 1182 convirtiéndose en los mayores referentes de la iglesia católica.
San Francisco de Asís nació en 1182 convirtiéndose en los mayores referentes de la iglesia católica. Foto: Getty Images

De manera inédita, los huesos de San Francisco de Asís, un fraile medieval que sirvió de ejemplo al papa Francisco y a muchos cristianos antes que él, serán expuestos en su ciudad natal, en la región de Umbría, Italia. Con ello, se espera que la ciudad tenga una razón más para acoger a peregrinos de todo el mundo.

La exposición de sus restos se realiza en el marco de un evento que mostrará reliquias durante un mes, con el fin de conmemorar el aniversario número 800 de la muerte del santo.

El alcalde de Asís, Valter Stoppini, informó que ya se han inscrito alrededor de 400.000 personas y que la cifra podría alcanzar el medio millón. Los fieles podrán rezar ante las reliquias antes de que los huesos regresen a su tumba el 22 de marzo.

a
Basílica de San Francisco, Asís, Italia. Foto: Getty Images

De igual forma, se informó que cerca de 400 voluntarios se han sumado para llevar los restos por las calles empedradas de la ciudad medieval hasta la Basílica Inferior de San Francisco. Allí se conservarán en una caja de cristal a prueba de balas.

Mundo

Venezuela: Foro Penal confirma al menos 65 liberaciones tras la Ley de Amnistía

Mundo

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Mundo

Ante la ONU, canciller venezolano pidió la liberación “inmediata” de Nicolás Maduro

Mundo

Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Estados Unidos

Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

Mundo

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño colombiano de 13 años; padres narran lo qué pasó

Mundo

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

Confidenciales

Gustavo Petro luce la cruz de San Francisco de Asís que le regaló la Iglesia cuando firmó el pacto de no agresión: ¿cumplió su promesa?

Cultura

Oración de la mañana para iniciar el día con serenidad y paz

Cultura

San Francisco de Asís: ¿por qué es llamado el ángel de las seis alas?

San Francisco de Asís nació en 1182 en el seno de una familia adinerada, pero renunció a todas sus riquezas para vivir como fraile mendicante tras recibir lo que, según él, era una vocación para reconstruir y reformar la Iglesia.

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Fue conocido por su mensaje de paz, su amor por la creación y su atención a los más necesitados, enseñanzas que inspiraron al fallecido papa Francisco, el primero en llevar el nombre del santo.

Por otra parte, aunque la ciudad de Asís es reconocida por San Francisco, recientemente otro santo ha cobrado protagonismo allí: Carlo Acutis, conocido como el primer santo millennial, quien fue canonizado por la iglesia el año pasado por el papa León XIV.

a
Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 Foto: Getty Images

Acutis, que falleció a los 15 años a causa de leucemia, fue enterrado en otra basílica de Asís. Sin embargo, debido a su gran popularidad, especialmente entre jóvenes de Latinoamérica, ha contribuido a convertir a la ciudad en un destino destacado para los grupos religiosos católicos que viajan a Italia.

“Cuando salimos a la plaza, encontramos a mucha gente que nos pregunta: ‘¿Dónde está Carlo? ¿Dónde está Carlo?’”, afirma Marco Moroni, custodio del Convento de San Francisco.

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

Por tal motivo, el año pasado se registró un aumento del 30 % en el número de visitantes. No obstante, este incremento también pudo deberse principalmente a la canonización de Acutis y al Año Santo, eventos que atrajeron a Roma a unos 33 millones de fieles, de los cuales la mayoría viajaron también a Asís.

Más de Mundo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Venezuela: Foro Penal confirma al menos 65 liberaciones tras la Ley de Amnistía

Nemesio Oseguera, alias el Mencho junto a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Tarek El Aissami.

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Yvan Gil Pinto, ministro de relaciones exteriores de Venezuela.

Ante la ONU, canciller venezolano pidió la liberación “inmediata” de Nicolás Maduro

Alias El Mencho, alias el Sapo y alias el 03.

Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Calles de Nueva York cubiertas por una intensa nevada durante la tormenta invernal que llevó a las autoridades a decretar una prohibición de viajes.

Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

La mujer fue identificada gracias a un tatuaje que tenía en su torso.

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño colombiano de 13 años; padres narran lo qué pasó

x

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano.

Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

El presidente Donald Trump habla durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.

Inmigración, operativos de ICE y economía, los temas clave que Donald Trump presentará en su discurso del estado de la Unión

Noticias Destacadas