Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

¿Preparado para conocer nuevos destinos que enamoran? Si está planeado viajar este 2026, pero aún no sabe a dónde ir, un nuevo ranking elaborado por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, reveló su selección de las siete maravillas del mundo 2026.

Este ranking internacional destaca destinos únicos elegidos por su riqueza cultural, natural e histórica. Además, señala que actualmente solo la Gran Pirámide de Guiza sobrevive de entre las siete maravillas originales.

En este contexto, Matera, Italia, aparece encabezando una propuesta renovada para redefinir la experiencia de viajar de los próximos años, combinando atractivos de metrópolis artísticas, parajes remotos y enclaves gestionados por comunidades y autoridades locales.

Las nuevas siete maravillas del mundo para 2026

1. Matera, Italia

Este destino lidera la lista como Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en 2026. El reconocimiento se debe a que, durante todo el año, será sede de residencias artísticas, exposiciones, talleres, cine y hasta actuaciones en vivo, explorando el tema de Terre Immerse, que significa “tierras inmersas”.

Entre sus atractivos se destacan sus calles y callejones, situados sobre cuevas paleolíticas que refuerzan su carácter histórico.

Italia, región de Basílicata, provincia de Matera: vista de ángulo alto de los 'Sassi di Matera' al atardecer. Foto: Getty Images

2. Parque Nacional Banff, Canadá

Su selección se realiza como una alternativa diversa que trasciende su fama por el esquí, ya que este año se inaugurará una ruta de tren entre Banff y el Parque Nacional Jasper, disponible en los meses de junio y julio, coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA en el país.

Famoso por sus lagos de color turquesa y valles boscosos, este parque ofrece actividades como senderismo, equitación, escalada, y excursiones al glaciar Athabasca y al monte Sulphur.

3. Bradford Pennines Gateway, Reino Unido

Reconocido por su modelo de equilibrio entre sostenibilidad y tradición. Allí se protegen 1.272 hectáreas de páramos ligados a la memoria de las hermanas Brontë. Además, hay nuevos senderos señalizados para conocer puentes medievales, cascadas ocultas y aldeas textiles, en paisajes que influyeron en la literatura inglesa.

4. Ruinas de Djemila, Argelia

Este lugar sobresale en la lista como un enclave arqueológico del patrimonio africano digno de admirar por conservar foros, basílicas y arcos entre montañas abiertas.

Djemila, la zona arqueológica de ruinas bereber-romanas bien conservadas en el norte de África, Argelia. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Foto: Getty Images

5. Islas Feroe, Atlántico Norte

Consideradas un atractivo imperdible gracias al regreso del vuelo directo Londres–Vágar. Su encanto está en sus acantilados imponentes, pueblos de tejados verdes y su potente escena gastronómica.

6. Parque Nacional Richtersveld, Sudáfrica

Conocido por su paisaje mineral en la frontera con Namibia y por albergar al pueblo nama, además de valioso arte rupestre ancestral. El campamento Tatasberg permite hospedarse y observar fauna como águilas pescadoras y cebras de montaña.

7. Parque Nacional El Imposible, El Salvador

La selección cierra con este espacio de biodiversidad y aventura en Centroamérica, captando la atención de los viajeros con sus cañones inaccesibles, cascadas y la existencia de pumas poco comunes.

Además, es un lugar atravesado por la histórica ruta del café, una travesía que los cafetaleros locales realizan aún hoy, cruzando puentes y terrenos empinados con mulas.