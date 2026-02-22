Turismo

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

Es un municipio cafetero del suroeste de Antioquia, ubicado a aproximadamente unos 111 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
22 de febrero de 2026, 7:43 a. m.
Támesis, Antioquia.
Támesis, Antioquia. Foto: Facebook - Municipio de Támesis (Antioquia)

Aunque muchos no lo saben, generalmente el origen de los nombres de los pueblos de cada región de Colombia tienen algo por contar. Muchos de ellos forman parte de su historia, su fundación o, hasta en ocasiones, resumen la riqueza de su territorio con un concepto que esconde un significado especial.

Esto sucede con los nombres de los municipios de Antioquia, algunos con origen bíblico, otros relacionados con personajes importantes de la historia del país u otras naciones e, incluso, con ciudades del Medio Oriente, como pasa con Jericó, Tarso, Betulia y Betania.

El paraíso huilense que enamora con su oferta natural y gastronómica entre montañas, un destino imperdible para explorar

No obstante, hay uno que llama especialmente la atención porque comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, una joya del suroeste antioqueño que se distingue por sus paisajes de ensueño, ubicado a aproximadamente unos 111 kilómetros de Medellín.

Este pueblo es Támesis, llamado cariñosamente por sus habitantes como ‘la tierra del siempre volver’. El apodo no es casual, pues hace alusión a su gran belleza que cautiva desde el primer instante con la imponencia de sus montañas, su clima templado —con una temperatura promedio de 23 °C— y una notable riqueza agrícola, destaca en portal de turismo Antioquia es Mágica.

Turismo

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

Turismo

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Turismo

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Turismo

Así es el pueblo colombiano que tiene emblemático puente con más de un siglo de historia; es monumento nacional

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Turismo

El encantador pueblo vallecaucano con tradición cafetera, un destino ideal para la práctica del parapente a tres horas de Cali

Turismo

Dos parques acuáticos ideales para compartir en familia en Antioquia; quedan a pocos kilómetros de Medellín

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, con nombre bíblico, considerado un mirador imperdible de majestuosos picos y valles

Turismo

El pueblo de Antioquia que esconde unas misteriosas cuevas, atractivos que invitan a vivir una caminata ecológica única

En sus tierras abundan el café, el cacao, los cítricos, los árboles frutales y la caña de azúcar, lo que impulsa la producción de panela y sus derivados en tradicionales trapiches que hoy se han convertido en sitios de interés imperdibles para conocer el proceso de este emblemático producto del país.

Támesis
Este es un encantador destino en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

¿Por qué fue bautizado con este nombre?

Según el portal especializado Infolocal, de Comfenalco Antioquia, este municipio fue conocido en sus inicios como San Antonio de Támesis, en referencia al río San Antonio que atravesaba la población. Más adelante, en 1858, fue fundado oficialmente por Rafaela Gómez Trujillo y Pedro Orozco Ocampo.

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

En ese entonces, recibió el nombre de Támesis en honor al famoso río que atraviesa el corazón de Londres y que es considerado el más largo de Inglaterra, con más de 340 kilómetros. Ese cambio en su denominación se dio porque doña Rafaela había viajado a Inglaterra y encontró similitudes entre ese afluente y el que cruzaba esta población antioqueña.

El municipio se encuentra ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar y su recorrido para visitarlo desde Medellín tiene una duración de unas 3 horas. Posee una extensión de 243 kilómetros cuadrados y es conocido como el hogar del organal más grande de Colombia.

Más de Turismo

La música ha consolidado a varios municipios de Antioquia como destinos de turismo cultural.

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

x

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Honda, Colombia

Así es el pueblo colombiano que tiene emblemático puente con más de un siglo de historia; es monumento nacional

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Ansermanuevo tiene varios atractivos turísticos que vale la pena conocer.

El encantador pueblo vallecaucano con tradición cafetera, un destino ideal para la práctica del parapente a tres horas de Cali

La Unión, Antioquia

El pueblo antioqueño reconocido por su producción de papa, un destino con potencial para el ecoturismo a más de una hora de Medellín

Balboa, Risaralda

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Noticias Destacadas