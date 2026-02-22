Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

Aunque muchos no lo saben, generalmente el origen de los nombres de los pueblos de cada región de Colombia tienen algo por contar. Muchos de ellos forman parte de su historia, su fundación o, hasta en ocasiones, resumen la riqueza de su territorio con un concepto que esconde un significado especial.

Esto sucede con los nombres de los municipios de Antioquia, algunos con origen bíblico, otros relacionados con personajes importantes de la historia del país u otras naciones e, incluso, con ciudades del Medio Oriente, como pasa con Jericó, Tarso, Betulia y Betania.

No obstante, hay uno que llama especialmente la atención porque comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, una joya del suroeste antioqueño que se distingue por sus paisajes de ensueño, ubicado a aproximadamente unos 111 kilómetros de Medellín.

Este pueblo es Támesis, llamado cariñosamente por sus habitantes como ‘la tierra del siempre volver’. El apodo no es casual, pues hace alusión a su gran belleza que cautiva desde el primer instante con la imponencia de sus montañas, su clima templado —con una temperatura promedio de 23 °C— y una notable riqueza agrícola, destaca en portal de turismo Antioquia es Mágica.

En sus tierras abundan el café, el cacao, los cítricos, los árboles frutales y la caña de azúcar, lo que impulsa la producción de panela y sus derivados en tradicionales trapiches que hoy se han convertido en sitios de interés imperdibles para conocer el proceso de este emblemático producto del país.

Este es un encantador destino en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

¿Por qué fue bautizado con este nombre?

Según el portal especializado Infolocal, de Comfenalco Antioquia, este municipio fue conocido en sus inicios como San Antonio de Támesis, en referencia al río San Antonio que atravesaba la población. Más adelante, en 1858, fue fundado oficialmente por Rafaela Gómez Trujillo y Pedro Orozco Ocampo.

En ese entonces, recibió el nombre de Támesis en honor al famoso río que atraviesa el corazón de Londres y que es considerado el más largo de Inglaterra, con más de 340 kilómetros. Ese cambio en su denominación se dio porque doña Rafaela había viajado a Inglaterra y encontró similitudes entre ese afluente y el que cruzaba esta población antioqueña.

El municipio se encuentra ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar y su recorrido para visitarlo desde Medellín tiene una duración de unas 3 horas. Posee una extensión de 243 kilómetros cuadrados y es conocido como el hogar del organal más grande de Colombia.