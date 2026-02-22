Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El Caribe colombiano tiene múltiples alternativas turísticas para los turistas.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

22 de febrero de 2026, 5:15 a. m.
Santa Marta es un destino con una amplia oferta turística.
Santa Marta es un destino con una amplia oferta turística. Foto: Getty Images

El parque Tayrona es una de las principales joyas turísticas del Caribe colombiano; el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia asegura que este destino recibe aproximadamente 600.000 viajeros anualmente. Ante su suspensión temporal, obliga a miles de turistas a buscar nuevos lugares para disfrutar sus vacaciones.

La playa de Santa Marta que enamora con su arena blanca y aguas cristalinas, ideal para hacer snorkel y otros planes en el mar

Aunque la medida impacta directamente al sector turismo, Santa Marta es un lugar que ofrece destinos encantadores para todos los turistas. Para los ciudadanos que buscan playa y mar, el Rodadero es el principal objetivo en la costa colombiana.

El Rodadero fue uno de los sitios ,más visitados por turistas en Santa Marta.
El Rodadero es uno de los sitios más visitados por turistas en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Este es el balneario más conocido de la ciudad; allí se concentran varios hoteles, restaurantes y operadores de deportes acuáticos. Medios especializados sugieren que este es uno de los preferidos, porque está a tan solo entre 5 a 10 minutos del centro de Santa Marta.

Taganga

El antiguo pueblo de pescadores que se ha transformado en un punto clave para el buceo y el snorkel es una de las principales alternativas para los turistas del pueblo samario.

Las escuelas certificadas ofrecen cursos para principiantes y amateurs. Además, la oferta gastronómica basada en pescados y mariscos frescos atrae a quienes buscan experiencias más locales.

Playa Grande, in Taganga, Santa Marta, Colombia
Playa Grande en Taganga es uno de los destinos para visitar cerca de Santa Marta. Foto: Getty Images

Buritaca

El lugar donde el río se encuentra con el mar, ubicado a unos 45-60 minutos de Santa Marta, destaca como uno de los principales atractivos de la zona. Esta se hace desde la vía troncal del Caribe que conduce hacia La Guajira.

Además de su atractivo por el encuentro del río con el mar, esta playa caribeña se caracteriza por tener como protagonista a sus fuertes olas. El agua del río viene desde la Sierra Nevada de Santa Marta.

Santa Marta: identificaron a bebé muerto hallado en playa
En Buritaca se encuentra el mar con el río. Foto: Créditos SituMagdalena

Minca

Este pueblo está ubicado a unos 45 minutos de Santa Marta y ofrece un cambio total de ambiente: clima fresco, cascadas como Pozo Azul y Marinka, miradores únicos y senderos en medio de la naturaleza.

Este lugar ideal para el ecoturismo y el avistamiento de aves se ha convertido en una de las principales alternativas para los viajeros interesados en la sostenibilidad. Esta zona está en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

MInca se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
MInca se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images

Quinta de San Pedro Alejandrino

Este punto es reconocido por ser el lugar en el cual falleció Simón Bolívar en 1830. Actualmente, hay un museo y espacio cultural con jardines y exposiciones permanentes sobre la independencia colombiana.

Fundada en 1608 como hacienda productora de ron, miel y panela, la Quinta pasó a ser una de las propiedades más importantes de la región durante la época colonial. En diciembre de 1830, el general Simón Bolívar llegó gravemente enfermo y murió allí el 17 de ese mes, hecho que convirtió el lugar en un sitio de peregrinación histórica.

x
Quinta de San Pedro Alejandrino Foto: Getty Images

Noticias Destacadas