Por grave situación de orden público ordenan el cierre del Parque Tayrona: denuncian intimidaciones, construcciones ilegales y cobros no autorizados

La grave situación que se vive en inmediaciones del Parque Tayrona obligó a las autoridades a ordenar el cierre de esa zona protegida y prohibir el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos.

La decisión fue solicitada el lunes, 16 de febrero, por la Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales “por vulneración de derechos humanos”, entre otros aspectos.

La funcionaria había dado a conocer que el 11 de febrero tuvo lugar una intervención en el sector de Cañaveral en la que los funcionarios a cargo de la protección del parque inhabilitaron infraestructuras construidas de manera ilegal.

Parque Nacional Natural Tayrona Foto: Parques Nacionales Naturales

Con esta medida se buscaba, según la resolución de Parques Nacionales, que los entes de investigación judicial pudieran hacer el levantamiento de elementos materiales probatorios por el uso y ocupación indebida de áreas de especial importancia ecológica y otros delitos que ponen en riesgo al personal de Parques Nacionales.

En medio de esas pesquisas, los funcionarios conocieron “videos con mensajes de amenazas directas hacia la jefe del área protegida difundidos por redes sociales; así mismo, ha habido una serie de actos intimidatorios en los ingresos del Parque, al no permitir el ingreso del personal del área protegida, solicitar que se despojen de los uniformes; lo cual ha generado un riesgo inminente a la vida e integridad el personal que labora en el Parque Tayrona y eventualmente a los de la Dirección territorial Caribe con sede en Santa Marta”, dice la resolución.

Además, denuncia que el 16 de febrero “desde horas tempranas en la mañana, se inició un bloqueo en el punto de ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona en el sector de El Zaino, por parte de algunos miembros de comunidades locales e indígenas, impidiendo el ingreso al personal vinculado al Parque Nacional, y además realizando cobros no autorizados y permitiendo el ingreso a visitantes sin las garantías establecidas por la Entidad”.

A la grave situación se le suman protestas y un bloqueo en el ingreso de Calabazo y Neguanje.

Estos hechos denunciados por los funcionarios llevaron a que los trabajadores de Parques Nacionales abandonara el Tayrona y no se pudiera controlar el ingreso al mismo.

“Por las razones expuestas, se advierte la necesidad de ordenar el cierre del Área Protegida, con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad (física, psíquica y moral), la seguridad y la libertad del personal que labora en el Parque Nacional Natural Tayrona, así como el de toda persona que se encuentre al interior del Parque Nacional”, se lee en la resolución.

El cierre del Parque irá hasta que las autoridades evidencien una mejoría en las condiciones de seguridad y hasta que los funcionarios puedan realizar su trabajo.

Para esto, se deberá contar con un concepto técnico favorable por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, la misma que ha denunciado los hechos.

Aunque en la resolución no se le atribuyen esos hechos al grupo armado Autodefensas Conquistadores de las Sierra y al Clan del Golfo, Parques Nacionales sí recuerda su presencia en el territorio y las alertas recientes de la Defensoría del Pueblo al respecto.

“En este contexto de riesgo es importante señalar afectaciones que vienen experimentando las personas servidoras públicas que ejercen la garantía y la protección de derechos humanos y del ambiente, entre las que se encuentran quienes laboran en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las cuales se relacionan con los dispositivos de control social y dominio territorial que despliegan las ACSN y el autodenominado EGC en las distintas áreas protegidas”, aseguran.