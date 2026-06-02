El Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en la costa Caribe de Colombia, cerrará temporalmente sus puertas entre el 1 y el 15 de junio de 2026 como parte de un proceso de conservación ambiental y fortalecimiento cultural.

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La decisión incluye actividades de restauración, monitoreo y ceremonias espirituales

El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos naturales más visitados de Colombia, suspenderá temporalmente el ingreso de turistas durante las dos primeras semanas de junio de 2026.

La medida fue anunciada por Parques Nacionales Naturales de Colombia mediante un comunicado oficial.

Hace parte de un proceso de conservación ambiental y fortalecimiento cultural del territorio.

El cierre se realizará entre el 1 y el 15 de junio, periodo en el que no se prestarán servicios ecoturísticos ni se permitirá el acceso de visitantes.

La decisión se enmarca en la estrategia “Respira Tayrona”, una iniciativa que busca darle un tiempo de recuperación al ecosistema y promover prácticas de respeto hacia la naturaleza y los valores culturales del área protegida.

El parque es considerado un territorio ancestral por los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, que participan activamente en las actividades programadas durante el cierre.

En este contexto se desarrollará el “Kugkui shikasa”, un proceso de saneamiento espiritual que incluye ceremonias y rituales de pagamento a la Madre Tierra, orientados a mantener el equilibrio del territorio.

Durante el periodo de cierre también se llevarán a cabo labores de restauración ecológica, investigación científica y monitoreo ambiental en distintos ecosistemas del parque.

Esto incluye bosques secos, húmedos y nublados, así como playas, manglares, arrecifes coralinos y praderas marinas.

El acceso al Parque Nacional Natural Tayrona será suspendido entre el 1 y el 15 de junio de 2026 como parte de labores de protección y recuperación del ecosistema. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información oficial, estas jornadas se complementarán con actividades de educación ambiental y el fortalecimiento de las estrategias de control y seguridad, con el objetivo de proteger los recursos naturales del área.

Parques Nacionales Naturales de Colombia recordó que la estrategia “Respira Tayrona” se implementa tres veces al año, en febrero, junio y entre octubre y noviembre, como parte de un esquema permanente de manejo y conservación.

El parque, ubicado en la costa Caribe, cuenta con más de 19 mil hectáreas y es considerado uno de los ecosistemas más importantes del país.

Durante ese cierre, el acceso queda completamente restringido para turistas.

No hay venta de entradas, no se permite el ingreso a playas, senderos ni zonas de alojamiento, y tampoco se prestan servicios ecoturísticos dentro del parque.

La medida es aplicada por Parques Nacionales Naturales de Colombia como parte de la estrategia de conservación “Respira Tayrona”.

Si aun así se acerca a los accesos, lo más probable es que en los puntos de control le informen del cierre y no te dejen entrar.

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En algunos casos, las vías hacia el parque pueden estar habilitadas solo para residentes, personal autorizado o actividades de conservación.

La recomendación práctica es no planear la visita en esas fechas y reorganizar el viaje para antes o después del cierre, ya que se trata de una medida oficial.