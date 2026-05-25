De Gorgona a Tayrona: los cuatro parques naturales de Colombia que todo turista tiene que visitar al menos una vez

Colombia sigue llamando la atención de muchos turistas por todos sus atractivos en ecoturismo. Desde la costa pacífica hasta los páramos andinos, el país ofrece experiencias únicas para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El destino cerca de Bogotá para disfrutar de aguas termales y desconectarse por un día

El Sistema de Parques Nacionales Naturales tiene identificados cuatro destinos que ningún viajero, tanto local como internacional, debería perderse.

El primero de la lista es el Parque Nacional Natural Gorgona, una isla del Pacífico colombiano que pocos saben que alguna vez fue una cárcel de alta seguridad. Hoy en día es un refugio natural donde la selva tropical y los arrecifes de coral conviven en perfecta armonía.

En este lugar se pueden hacer varias actividades ecoturísticas, como el senderismo por los antiguos caminos de la isla, el avistamiento de ballenas jorobadas durante su temporada de paso, el buceo y el snorkeling en aguas cristalinas, y la observación de aves migratorias.

El segundo destino es el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, un islote remoto a unos 500 kilómetros al oeste de Buenaventura que la Unesco declaró Patrimonio Natural de la Humanidad.

El principal atractivo del santuario es la presencia de tiburones martillo, tiburones ballena, rayas y enormes cardúmenes que forman verdaderas paredes vivas en las aguas profundas.

El acceso es controlado y solo se permite a través de operadores turísticos autorizados, lo que garantiza la preservación del ecosistema.

El tercero es el Santuario de Flora y Fauna Iguaque, ubicado en Boyacá, entre Villa de Leyva, Chíquiza y Arcabuco. Este lugar tiene una carga simbólica, pues según la mitología muisca, en la Laguna de Iguaque nació la humanidad.

Allí es posible realizar caminatas ecológicas por senderos que atraviesan bosques húmedos y zonas de páramo, y contemplar la emblemática laguna envuelta en niebla y silencio.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

El cuarto y más famoso es el Parque Nacional Natural Tayrona, en la costa caribeña. El Tayrona ofrece una variedad de actividades para los turistas que son amantes de la naturaleza: snorkeling en Playa Cristal y Playa del Muerto, buceo en sitios como Isla Aguja y Granate, observación de aves en sus bosques y manglares, y senderismo por caminos ancestrales usados por comunidades indígenas como los Koguis.