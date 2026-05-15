Colombia avanza hacia la consolidación de su primer Geoparque Mundial Unesco

Parques Nacionales de Colombia destacó este viernes, 15 de mayo, que el país dio un nuevo paso hacia la consolidación de su primer Geoparque Mundial Unesco.

“Durante un encuentro entre entidades nacionales, gobiernos territoriales y autoridades ambientales, se firmó una alianza que busca armonizar voluntades, definir una estructura de gobernanza y avanzar en la ruta para la declaratoria del geoparque en la ecorregión del Eje Cafetero”, señaló la entidad.

Y agregó: “Esta apuesta reúne a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la RAP Eje Cafetero, las gobernaciones de Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, las corporaciones autónomas regionales Corpocaldas, Carder, CRQ y Cortolima, así como al Servicio Geológico Colombiano, alrededor de una visión conjunta para el territorio.”

La propuesta plantea que en esta región se declare el primer Geoparque del país, integrando volcanes activos, paisajes de alta relevancia geológica, biodiversidad y procesos culturales y comunitarios que hacen única a esta ecorregión.

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“Colombia es un país riquísimo, diverso y con una geodiversidad excepcional, especialmente en volcanes. Pero también nos enfrentamos a una pregunta clave: ¿qué estamos haciendo con ese potencial?”, señaló Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, durante su intervención.

Ubicado en pleno corazón del Eje Cafetero, este parque se distingue por las imponentes cumbres heladas de sus tres montañas principales. Foto: Créditos: Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) / API

Tras reuniones sostenidas este año por la Unesco en París, uno de los “principales llamados fue pasar “del diálogo a la acción, entendiendo que un Geoparque no es una figura simbólica, sino una estrategia territorial que articula conservación, ciencia, educación, turismo y desarrollo sostenible”.

“Por eso hoy planteamos una propuesta clara: que el primer Geoparque de Colombia sea el Geoparque en la ecorregión, como un punto de partida para pasar del diálogo a la acción en conservación, ciencia y gobernanza regional”, afirmó el director Luisz Olmedo Martinez Zamora.

La propuesta busca consolidar una visión regional que integre volcanes activos, biodiversidad, corredores ecológicos y patrimonio geológico y cultural presentes en la ecorregión del Eje Cafetero. Entre ellos se destacan sistemas volcánicos como el Nevado del Ruiz, Cerro Machín y Cerro Bravo.

Asimismo, esta apuesta se articula con la Sentencia STL 10716 de 2020, que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos y ordenó avanzar en una estrategia regional de turismo sostenible.

“El geoparque no es un parque de diversiones. Es un territorio donde se promueve la geoeducación, la geociencia, la gestión del riesgo y una relación distinta con el paisaje y las comunidades”, explicó el Director.

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Los Geoparques Mundiales Unesco son territorios reconocidos internacionalmente por su patrimonio geológico excepcional y por promover modelos de desarrollo sostenible basados en la participación comunitaria, la educación, la conservación y el turismo responsable. Actualmente existen más de 200 Geoparques en el mundo, pero Colombia aún no cuenta con uno oficialmente declarado.