Colombia participa en Global Birdfair 2026, reconocida feria de turismo internacional

Colombia participará en la feria de turismo ornitológico Global Birdfair 2026, organizada en la Reserva Natural de Rutland, en el Reino Unido, una de las citas más importantes del mundo en este segmento y que espera reunir cerca de 20.000 visitantes.

A la cita asistirá ProColombia, entidad pública encargada de promover las inversiones, las exportaciones y el turismo, que acompañará a una delegación de empresas especializadas en este segmento con el objetivo de posicionar al país como potencia en esta modalidad turística.

Colombia es hogar de más de 1.954 especies de aves, la cifra más alta del mundo. De ellas, aproximadamente 82 son endémicas y más de 150 son migratorias.

Aviturismo en Colombia, un sector que crece y atrae a miles de extranjeros para explorar la naturaleza del país

Cerca del 10 % de la biodiversidad global se concentra en Colombia, a través de más de 300 ecosistemas distintos, como los Andes, la selva amazónica, los desiertos y las costas del Caribe y el Pacífico.

Colombia fue el país ganador del último Global Big Day, una de las actividades de conteo de aves más reconocidas del mundo, organizada en mayo por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

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Colombia registró 1.566 especies de aves en un solo día, superando a Perú (1.438), Brasil (1.204), Ecuador (1.068) y Venezuela (890).

“La jornada reunió a miles de observadores de aves en distintos países del mundo, entre ellos India, Kenia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, quienes participaron en este ejercicio global de ciencia ciudadana que busca promover la conservación de las aves mediante el registro de especies en tiempo real”, señaló ProColombia.

“Este nuevo logro ratifica que Colombia es un referente mundial en biodiversidad y en turismo de naturaleza. El avistamiento de aves se ha convertido en una oportunidad para mostrarle al mundo la riqueza natural de nuestros territorios, impulsar el desarrollo sostenible de las regiones y atraer viajeros interesados en experiencias auténticas y responsables”, afirmó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

Los departamentos colombianos que reportaron el mayor número de registros durante esta edición fueron Meta, con 714 observaciones; Antioquia, con 678; Valle del Cauca, con 641; Putumayo, con 625, y Cundinamarca, con 602.

Avistamiento de aves en Nimaima, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Nimaima en Cundinamarca / API

Entre las especies avistadas durante la jornada se destacaron la Catita versicolor (Brotogeris versicolurus), con 2.000 registros en Amazonas; la Tijereta sabanera (Tyrannus savana), con 1.000 registros en Meta; y el Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), con 755 registros en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, en Cauca.

También sobresalieron especies como la Garcilla bueyera occidental (Ardea ibis), el Piquero nazca (Sula granti), la Focha americana (Fulica americana), el Rabihorcado magnífico (Fregata magnificens), la Golondrina sureña (Progne elegans), el Suirirí piquirrojo (Dendrocygna autumnalis) y el Flamenco rojo (Phoenicopterus ruber).

Colombia se ha consolidado como una potencia mundial en el Global Big Day. Desde 2017, el país ha liderado la mayoría de las ediciones del evento. En 2020, logró dos victorias consecutivas: en mayo, con 1.453 especies registradas, y nuevamente en octubre, con 1.300 especies.

En 2021, Colombia alcanzó el segundo lugar en la edición de mayo, después de Perú, pero recuperó el liderazgo en octubre de ese mismo año con 1.365 especies registradas. Posteriormente, Colombia volvió a ocupar el primer lugar de manera consecutiva en 2023, 2024, 2025 y ahora en 2026.

*Con información de Europa Press.