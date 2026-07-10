Así es la ‘cuna de la libertad’, el municipio antioqueño reconocido por un hecho histórico y por sus atractivos naturales

El departamento de Antioquia es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia.

Uno de sus municipios es El Retiro, ubicado a 34 kilómetros de Medellín, aproximadamente a 50 minutos de distancia en vehículo.

Esta población tiene múltiples atractivos, pero en la mayoría destaca su oferta natural que les permite a los turistas tener contacto con el medio ambiente y realizar diversidad de planes.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Historia

A este municipio se le conoce la ‘Cuna de la Libertad’, debido a que allí se liberó el primer grupo de esclavos en Colombia.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el territorio donde se encuentra el municipio era habitado por indígenas tahamíes y quiramas. Cuando los españoles llegaron al altiplano del oriente antioqueño, don Ignacio Castañeda y su esposa Javiera Londoño se establecieron en la zona con el fin de explorar las minas de El Guarzo en conjunto con sus esclavos.

“El 11 de octubre de 1766, Londoño, firmó la libertad de 140 esclavos y les entrega las zonas más productivas de la mina, por esta razón, nace el gentilicio de guarceños. Para 1786 inicia el poblamiento del territorio. En 1790 se funda El Guarzo, como una vereda del municipio de Rionegro, y el 15 de Octubre de 1814 se firma la erección de la parroquia de El Retiro, reconociéndolo como municipio”, señaló la entidad.

El retiro está rodeado de naturaleza y ofrece diversidad de espacios para los turistas. Foto: Getty Images

Los dos factores que han redefinido las motivaciones de los turistas internacionales

En los últimos años, El Retiro ha experimentado un crecimiento urbanístico acelerado, “lo que que ha afectado en gran medida las dinámicas campesinas de sus pobladores”. “Gracias a sus riquezas naturales, patrimonio cultural y tradición maderera es uno de los municipios más visitados de Antioquia y punto obligado de la tradicional ‘Vuelta a Oriente’”, subrayó la Gobernación.

Caminatas ecológicas en El Retiro, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / MARTIN.TRIPS.

Atractivos

Uno de los planes para realizar en la cabecera municipal es recorrer la plaza y apreciar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

En relación con el turismo de naturaleza uno de los destinos para visitar es la reserva San Sebastián La Castellana, un lugar especial para el descanso, la investigación, el deporte y el avistamiento de aves.

Así mismo, es posible disfrutar varias cascadas, entre ellas, la Normandía. Está rodeada de bosque nativo primario, en donde se encuentra gran variedad de flora y fauna. Allí se pueden realizar actividades de baño. También está la cascada Tabacal, un lugar de disfrute para las caminatas ecológicas, cuenta con flora, fauna, y una caída de agua de cuatro metros, según información de la Alcaldía de El Retiro.