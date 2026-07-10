Así es el municipio de Boyacá donde la mora es una delicia, un destino con gran riqueza natural y cultural

El departamento de Boyacá tiene 123 municipios que se destacan por su riqueza natural y cultural.

Uno de ellos es Gachantivá, ubicado en la provincia de Ricaurte, a 57 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), fue llamado inicialmente ‘capitán de Gachas’ y su fundación ocurrió en una época de un fuerte dominio español cuando se produjeron grandes desplazamientos indígenas.

“Fue fundado en 1715 en medio de un fuerte dominio español y fue evangelizado por los padres doctrineros dominicos, quienes fueron los que escogieron el lugar apropiado para levantar sus capillas con diseños arquitectónicos rudimentarios con barro, adobe y piedra”, señaló la publicación.

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“Hacia 1840, el auge de la explotación de cobre en la vereda de minas causó la pérdida de las fuentes de agua de la población; los jóvenes comenzaron a desplazarse hacia un lugar llamado quebradas, un lugar rico en aguas y praderas. Poco a poco la población vieja se fue quedando sola, hasta que en 1872 el sacerdote Juan Ramón Borrás decidió trasladar la iglesia al sitio de quebradas, donde se encuentra la actual población de Gachantivá y así se constituyó como municipio”, agrega Situr en una reseña histórica del municipio.

Cueva del Indio, Gachantivá. Foto: Tomada: Situr Boyacá.

Economía

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la ganadería.

Los cultivos más importantes son los de maíz, papa, yuca, arveja, caña de azúcar y frutales, especialmente la mora. Por ello, es se le denomina la ‘capital de la mora del oriente colombiano’.

“Estos productos representan la mayor fuente de ingresos al ser comercializados con los municipios cercanos y se convierten en medios de subsistencia para los habitantes. La ganadería ocupa un segundo lugar, dedicándose principalmente a la explotación lechera y de carne”, subraya el Sistema de Información Turística.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el templo parroquial de Gachantivá, la Casa de la Cultura, el parque central, el monumento a los Ángeles, el monumento al Divino Niño, el monumento al Falo, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el puente Matarredonda, el museo El Molino de la Primavera, las ruinas de Gachantivá.

En cuanto a espacios para el turismo de naturaleza se destacan el balneario natural la Vega, la cascada El Campanario, la cascada La Periquera, la cascada las Golondrinas, la cascadas Buena Vista, las cascadas el Mohán, las cascadas La Casequilla, las cascadas La Honda, las cascadas Piedra Negra, la Cueva del Indio y la Cueva Furatena o del Feto, también el ecoparque Guatoc, entre otros.

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Gastronomía y festividades

En relación con la gastronomía, las principales comidas son las arepas, la chicha, el cocido con guiso de cuajada, el cuchuco, los envueltos y el masato.

Sobre las festividades, las más importantes son la fiesta de Nuestra Señora de la Cueva Santa, la fiesta de San Pedro y San Antonio de Padua, las Fiestas de la Virgen del Carmen y el Festival de la Cultura.