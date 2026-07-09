Viajar al Tolima es tener la posibilidad de vivir diversas experiencias que combinan naturaleza, cultura, historia y gastronomía. El departamento ofrece paisajes que van desde montañas y bosques hasta ríos, cascadas y aguas termales, ideales para actividades como el ecoturismo, el senderismo, el avistamiento de aves y las actividades de aventura.

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Además de sus atractivos naturales, Tolima es reconocido por sus pueblos con encanto, su riqueza cultural y sus festividades que resaltan las tradiciones de la región, a lo que se suma su rica gastronomía.

En sus tierras hay 47 municipios y cada uno de ellos es una oportunidad para vivir una experiencia diferente. En ese contexto, a tres horas de Ibagué, capital del departamento, se encuentra Ataco, un destino rodeado de montañas y bañado por el imponente río Saldaña con lindas formaciones naturales, según información de la Gobernación del Tolima.

Es un destino ideal para descansar y para disfrutar de su clima templado, pues su temperatura promedio es de 26 grados centígrados y se encuentra a una altitud de 446 metros sobre el nivel del mar.

Este es uno de los destinos que se puede visitar en el departamento del Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API.

Si bien no es uno de los lugares más sonados y turísticos, lo cierto es que este municipio destaca por su tranquilidad y por su ambiente ideal para disfrutar de sus encantos naturales que están especialmente relacionados con cascadas y miradores.

Sitios de interés turístico

Ataco es un municipio ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y del contacto con la naturaleza. En la lista de sitios de interés se encuentra, por ejemplo, la Cascada Las Perlas, un lugar para la recreación y la integración familiar que cuenta con diferentes cuencas hidrográficas. Este sitio está a más o menos tres horas del casco urbano.

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Otro lugar es el Balneario La Calera, que se caracteriza por sus aguas cristalinas de diversas profundidades donde se puede disfrutar de un paseo en ambiente familiar y lo mejor es que está muy cerca del pueblo, sobre la quebrada Paipa.

A estos se suma la piscina natural El Poira, la cual tiene una caída de agua con deslizadero en peña, donde se puede disfrutar de un refrescante baño. Este sitio está a una distancia aproximada de siete kilómetros del casco urbano.

Este es un municipio tranquilo para visitar en el Tolima. Foto: Facebook Alcaldía de Ataco/API.

También para los amantes de la naturaleza hay un par de miradores a donde se puede ir para disfrutar del paisaje. El primero es El Espejo, que es un área plana de unos 300 metros cuadrados desde donde se puede observar todo el casco urbano y el Mirador La Cruz, ubicado en un alto donde se encuentra una cruz, un escenario propicio para la realización de eventos religiosos.

En el casco urbano

En el pueblo se encuentra la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, un monumento religioso de gran significado para la comunidad en el cual se realizan actos católicos.

También está el Parque de la Memoria “Cultura de Paz”, un espacio en el que se aprecian árboles sembrados como homenaje a las víctimas de la violencia que hubo en el municipio. También cuenta con una placa para los soldados caídos en combate. En este lugar se realizan eventos en homenaje a las víctimas.