El encantador municipio que tiene un cañón y un bello río que solo se puede visitar en temporada seca

El Meta es uno de los departamentos más atractivos de Colombia para quienes buscan experiencias con la naturaleza.

Ubicado en la región de la Orinoquía, este territorio se destaca por sus extensas sabanas, imponentes ríos y reservas naturales.

Entre sus municipios está La Uribe, ubicado a 89 kilómetros de Villavicencio. Su territorio está bañado por las aguas de numerosos ríos de la serranía y es considerado in punto de conexión entre los llanos orientales colombianos, según el Instituto de Turismo del Meta.

Por ello, es considerado un destino perfecto disfrutar del turismo de naturaleza y de los deportes de aventura.

El Cañón del Guape

Uno de los atractivos más importantes del municipio es el Cañón del Guape.

Ubicado entre las montañas de la cordillera Oriental, la Sierra de La Macarena y las llanuras de la Orinoquía, este bello lugar permite asombrarse con sus impresionantes paredes de piedra, cuevas y diferentes piscinas naturales.

También permite disfrutar de actividades como el tubing, que consiste en descender por las aguas del río Guape en un flotador, garantizando una experiencia cargada de adrenalina.

También cuenta con senderos para explorar la exuberante y rica vegetación de este destino, permitiendo apreciar la diversidad de especies de aves que habitan esta área protegida de Colombia.

Adicionalmente, gracias a que el Cañón del Guape está rodeado de impresionantes cuevas y formaciones rocosas, es posible hacer espeleología(ciencia que estudia la naturaleza), o exploración de cavernas, una actividad que le permite a sus visitantes descubrir las maravillas que se esconden bajo la superficie.

El tubing es una de las actividades para desarrollar en el Cañón del río Guape, en el Meta. Foto: Tomada: Travelgrafía

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¿Cómo llegar?

Para llegar Cañón del Guape desde Bogotá, Medellín, Cali o cualquier otra ciudad, se debe llegar hasta Villavicencio, la capital del departamento, ya sea en avión o por carretera. Desde allí, se continúa por vía terrestre hasta el municipio de La Uribe, lo cual puede hacerse en bus o en carro particular, preferiblemente una 4x4.

Un aspecto clave para tener en cuenta es que el acceso a este lugar solo es posible entre diciembre y mediados de marzo. Estos meses corresponden a la temporada seca, cuando el nivel del río disminuye y permite explorar el cañón.

El municipio con mirador 360°, ideal para fotos al amanecer; esta es la ubicación exacta

Durante el resto del año, el caudal del río aumenta y el acceso al cañón se vuelve imposible, por lo que viajar fuera de temporada significaría perder la oportunidad de conocerlo.