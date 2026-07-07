¿Meta podría quebrar? La multa récord que amenaza a la empresa de Mark Zuckerberg

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Meta, enfrenta actualmente un proceso judicial que podría poner en riesgo su estabilidad financiera. Un grupo de estados de Estados Unidos ha planteado una sanción económica de tal magnitud que se aproxima al valor total de la compañía en el mercado, lo que ha encendido las alarmas sobre su futuro.

Meta refuerza la seguridad de adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger con nuevas restricciones

Una multa que equivale al valor total de la empresa

El riesgo financiero para Meta es considerable. Cuatro estados de Estados Unidos (California, Kentucky, Nueva Jersey y Colorado) han solicitado sanciones que suman 1,4 billones de dólares. Para dimensionar esta cifra, basta compararla con la capitalización de mercado de la compañía, es decir, el valor total de sus acciones en el mercado.

La multa solicitada contra Meta equivale a casi todo el valor de la empresa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Meta tiene un valor de mercado de aproximadamente 1,5 billones de dólares, lo que significa que, si pierde este juicio y debe pagar el monto máximo solicitado, la sanción equivaldría a casi todo el valor de la compañía. La propia empresa ha calificado esta posible multa como un hecho “sin precedentes” en la historia de las leyes de protección al consumidor.

Las razones detrás del millonario reclamo

El núcleo de las demandas se centra en el funcionamiento de las redes sociales para los usuarios más jóvenes. Las autoridades alegan que Meta diseñó Instagram y Facebook para generar conductas adictivas en los adolescentes, mediante mecanismos que los mantienen conectados de forma compulsiva.

Además de la adicción, se les acusa de:

Engañar al público: Afirmar que sus plataformas eran seguras cuando, según los demandantes, no lo eran.

Afirmar que sus plataformas eran seguras cuando, según los demandantes, no lo eran. Privacidad infantil: Violar leyes federales al recolectar datos personales de menores de edad sin contar con el permiso explícito de sus padres.

Violar leyes federales al recolectar datos personales de menores de edad sin contar con el permiso explícito de sus padres. Cálculo de infracciones: El monto de la multa se basa en multiplicar el número de jóvenes afectados por las penalizaciones que dictan las leyes de cada estado.

La defensa de Meta

Frente a estas acusaciones, la compañía de Zuckerberg ha optado por una defensa basada en la medicina y la ley. Meta sostiene que los fiscales no tienen pruebas reales de que la empresa haya engañado a nadie.

Su argumento principal es que la “adicción a las redes sociales” no es una enfermedad psiquiátrica reconocida oficialmente por los expertos médicos. Por lo tanto, alegan que no pudieron haber mentido sobre algo que, técnicamente, no está catalogado como una patología.

Un panorama judicial complejo y global

Este no es un problema aislado de unos pocos estados. En realidad, hay un frente común de 29 estados que han llevado a Meta ante tribunales federales, y otros 14 estados tienen procesos legales por su cuenta.

Meta enfrenta procesos judiciales en decenas de estados y una investigación en Europa. Foto: JILL CONNELLY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El escenario se complica aún más con otros antecedentes y frentes abiertos:

Sanciones previas: En marzo de 2026, la empresa ya fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones de dólares por temas de seguridad y explotación infantil.

En marzo de 2026, la empresa ya fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones de dólares por temas de seguridad y explotación infantil. Presión en Europa: La Comisión Europea también tiene una investigación abierta para saber si los algoritmos (las fórmulas que deciden qué contenido ves en tu pantalla) de Facebook e Instagram aprovechan las debilidades de los niños para generar dependencia.

El juicio principal está programado para agosto de 2026, una fecha que será clave para determinar si el gigante de las redes sociales podrá sobrevivir a esta tormenta legal o si se verá obligado a una reestructuración financiera radical.