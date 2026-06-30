El departamento de Boyacá es uno de los destinos con mayor encanto de Colombia. Combina pueblos coloniales, paisajes andinos, lagunas, páramos y una fuerte tradición gastronómica y artesanal. Por ello, es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y cultura, lejos del turismo masivo.

Adicionalmente, es considerado como la cuna de la independencia de Colombia. En su territorio ocurrieron batallas decisivas, como la Batalla de Boyacá, que consolidó la liberación de España en 1819.

Entre sus 123 municipios se encuentra Jenesano, ubicado a 29 kilómetros de Tunja, aproximadamente a 50 minutos de distancia en vehículo.

Su primer nombre fue Piranguatá, el cual fue cambiado por el impulso del sacerdote Andrés María Gallo, en 1830, quien le encontró parecido con el paisaje natural de la localidad italiana de Genazzano, ubicada en la provincia de Roma, en el centro del país europeo.

La Corporación de Turismo de Boyacá lo declaró en 1999 como el pueblo más lindo de Boyacá. “Y no era para menos, la amabilidad de la gente, el clima, el paisaje que lo rodea, la cultura, el aspecto colonial, entre otras cualidades que aún conserva, fueron méritos suficientes para haberse ganado esa distinción y continuar siendo destino obligado de las maravillas boyacenses imperdibles”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Este es uno de los destinos para visitar en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Geografía y economía

El territorio de Jenesano está rodeado por los páramos de Vijagual y El Rabanal. Su afluente principal es el río que lleva su mismo nombre.

La cabecera municipal está situada a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 18°C. Sus principales cultivos son de maíz, papa, feijoa, durazno, pera, ciruela, tomate de árbol y manzana. Este último producto es reconocido por su calidad y es comercializado en otras regiones.

“Los habitantes también se dedican a la ganadería, al comercio, a las artesanías y al desarrollo del turismo local en crecimiento”, agrega Situr.

Así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá, un destino con más de cuatro siglos de historia y gran oferta turística

Los principales sitios de interés del municipio son la plaza principal y la iglesia de estilo barroco, la cascada Baganeque, la finca Tierra Grata, donde se produce vino de feijoa, el puente colgante Los Recuerdos de Ella, el río Teatinos y sus cascadas, el Parque Recreativo y Agroindustrial La Granja, el Alto de Rodríguez y centros recreacionales con piscinas y restaurantes que abren sus puertas a lugareños y visitantes.