A tres horas de Bogotá: el pueblo ribereño donde se consume uno de los mejores sancochos de pescado del país

Uno de los municipios más reconocidos del departamento del Tolima es Honda, ubicado a dos horas y media de distancia de Ibagué y a tres y media de Bogotá.

Esta población, conocida como la Ciudad de la Paz o la Ciudad de los Puentes, tiene una rica historia. Sus tierras fueron descubiertas por Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar, junto con los capitanes Antonio de Lebrija y Juan de San Martín.

Rico pescado

Su ubicación a orillas del río Magdalena ha convertido al pescado en la base de la gastronomía del municipio. Entre los platos más representativos se encuentran el viudo de pescado y el sancocho de pescado, que algunos consideran entre los mejores del país.

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Un periodo clave para consumir pescado es la subienda, a principios de año, cuando se registra una llegada masiva de peces al puerto. Esta temporada es de gran relevancia y se celebra con un importante evento cultural: el Carnaval y Reinado Popular de la Subienda.

Durante esta celebración, los habitantes de Honda pueden disfrutar de muestras artesanales, cabalgatas, presentaciones culturales, competencias deportivas y paseos náuticos. De igual forma, se realiza un desfile de las candidatas con sus comparsas. También hay verbenas y presentaciones de agrupaciones musicales.

Un periodo clave para consumir pescado es la subienda, a principios de año, cuando se registra una llegada masiva de peces a la zona. Foto de referencia. Foto: Guillermo Torres

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Atractivos

En esta población se construyó el primer puente colgante metálico de Suramérica, conocido como Puente Navarro. Fue edificado por la San Francisco Bridge Company, la misma empresa que participó en la construcción del Golden Gate de San Francisco, en Estados Unidos, y fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en 1994. El puente tiene 170 metros de longitud y une a Honda con Cundinamarca.

La arquitectura de su casco urbano es uno de sus principales atractivos. Cuenta con sitios emblemáticos como la iglesia Alto del Rosario, la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, el Parque de las Américas, el Museo del Río Magdalena, el Templo de Nuestra Señora del Carmen y la Calle de las Trampas, según el portal Pueblos Patrimonio.

Honda también ofrece espacios para disfrutar de la naturaleza, como el balneario La Picota y el cerro Cacao en Pelota. La plaza de mercado es, además, uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a pasar sus vacaciones o a disfrutar de unos días de descanso en tierra caliente.

De igual manera, durante una visita al municipio es recomendable recorrer la Calle de las Trampas, una de las vías mejor conservadas de Honda, cuyos adoquines fueron testigos de varios acontecimientos de la época colonial, de acuerdo con el portal Colombia Travel.