¿Qué hacer para pagar menos por sus tiquetes en el segundo semestre? 4 trucos para cuidar su economía en los viajes

Las personas que ya están pensando en sus vacaciones o en un viaje durante el segundo semestre del año tienen varias opciones para ahorrar dinero al momento de comprar los tiquetes. Especialistas del sector coinciden en que una buena planeación puede marcar la diferencia entre pagar una tarifa elevada o conseguir descuentos importantes en vuelos nacionales e internacionales.

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Uno de los principales consejos consiste en comprar los pasajes con suficiente anticipación. A medida que se acercan temporadas de alta demanda, como las vacaciones de fin de año, los precios suelen aumentar debido al incremento en las reservas. Por esta razón, asegurar los vuelos con varios meses de antelación permite acceder a tarifas más bajas.

Otra estrategia recomendada es ser flexible con las fechas y horarios de viaje. Elegir vuelos entre semana, especialmente los martes o miércoles, o programar trayectos en horarios nocturnos suele representar un ahorro frente a los vuelos de mayor demanda durante los fines de semana o en horas de mayor movimiento.

Cómo evitar que un viaje salga costoso: es necesaria la planeación. Foto: Getty Images

El equipaje también es una razón que influye en el valor final del viaje. Los expertos recomiendan revisar qué incluye cada tarifa y llevar únicamente lo necesario. Evitar maletas adicionales o servicios que realmente no serán utilizados puede reducir considerablemente el valor total de los tiquetes.

Además, recomiendan estar atentos a las campañas promocionales que realizan las aerolíneas durante diferentes momentos del año. Estas jornadas suelen ofrecer descuentos especiales para quienes compran con anticipación y tienen mayor disponibilidad para organizar sus viajes con tiempo.

Así puede planear un viaje para que no salga tan costoso. Foto: Getty Images

Precisamente, la aerolínea JetSmart anunció una nueva edición promoción, una campaña que estará vigente hasta el próximo 14 de julio y que se puede apreciar en el sitio web.

Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart Colombia, afirmó que las personas buscan cada vez más controlar su presupuesto y evitar compras de última hora.

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“Hoy el viajero colombiano ya no busca ofertas improvisadas, sino control sobre su presupuesto. Viajar de forma inteligente significa ganarle la carrera a la temporada alta, asegurando tarifas base bajas hoy para disfrutar más y gastar menos en el destino mañana”, señaló.