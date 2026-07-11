Sin manejar largas horas: cinco pueblos perfectos para escaparse este festivo si se sale por la Autopista Norte

Con la llegada de un nuevo puente festivo, miles de personas empiezan a buscar destinos cercanos para salir de la rutina sin recorrer largas distancias. Para las personas que viven en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca, ubicados en la salida por la Autopista Norte, se convierten en una excelente opción gracias a sus paisajes, gastronomía y atractivos turísticos para disfrutar en uno o dos días.

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Uno de los destinos recomendados es Sopó, un municipio reconocido por su ambiente tranquilo y su variada oferta de restaurantes campestres. Además de recorrer el parque principal y conocer los mercados artesanales, muchos visitantes llegan para disfrutar de postres tradicionales y platos típicos mientras aprovechan el clima frío y los paisajes verdes que rodean la zona.

Otra parada ideal es Guatavita, famoso por su arquitectura de fachadas blancas y calles organizadas que conservan su estilo colonial. El municipio también atrae a los viajeros por su cercanía con la Laguna de Guatavita, uno de los lugares más emblemáticos de la región, además de ofrecer caminatas, miradores naturales y una variada oferta gastronómica para quienes buscan un plan relajado.

Este es uno de los destinos más turísticos y lindos de Cundinamarca. Foto: Getty Images

Zipaquirá continúa siendo uno de los clásicos para una escapada de un día. Su principal atractivo es la Catedral de Sal, considerada una de las obras arquitectónicas más importantes del país. A esto se suman sus cafés, restaurantes y plazas coloniales, que hacen del municipio una opción perfecta para recorrer con calma durante el fin de semana largo.

Para quienes prefieren un ambiente mucho más tranquilo, Sesquilé aparece como una excelente alternativa. Ubicado cerca del embalse de Tominé, este municipio ofrece paisajes naturales ideales para hacer picnic, caminar o simplemente descansar lejos del ruido de la ciudad.

Embalse de Tominé Foto: Getty Images

Sus espacios abiertos también resultan atractivos para familias y parejas que buscan desconectarse por unas horas.

La lista la completa Chocontá, un municipio conocido por su tradición campesina y sus productos lácteos, amasijos y propuestas de turismo rural.

Gracias a su fácil acceso desde Bogotá, muchos viajeros aprovechan el puente festivo para recorrer fincas cercanas y conocer la vida típica de esta zona de Cundinamarca.

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Estos cinco municipios demuestran que no es necesario viajar demasiado para disfrutar un puente diferente. Todos ofrecen planes para descansar, probar buena comida, recorrer paisajes naturales y descubrir la riqueza cultural que conserva Cundinamarca muy cerca de la capital del país.