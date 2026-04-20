Buenas noticias para los amantes de los parques de Disney. Ahora Los Muppets harán parte de un recorrido a toda velocidad en la clásica e icónica montaña rusa Rock ’n’ Roller Coaster.

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Según informó el parque Disney Hollywood Studios en Florida, Estados Unidos, “a partir del 26 de mayo de 2026, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets llega con nueva energía" a este espacio de entretenimiento y diversión, con nueva música, humor y una experiencia más inmersiva.

La renovación de esta montaña rusa, dentro del Walt Disney World Resort, busca brindar una versión protagonizada por Los Muppets, demostrando que los clásicos sí pueden evolucionar con el tiempo.

Esta icónica atracción ha permanecido cerrada desde comienzos de año mientras avanza su proceso de renovación, ya que anteriormente contaba con una temática centrada en la banda estadounidense de rock Aerosmith.

Novedades de la clásica Rock ’n’ Roller Coaster

Al concluir la reforma, se espera que los visitantes de Disney Hollywood Studios en Florida puedan disfrutar de una montaña rusa que reviva al divertido grupo de personajes de marionetas que conquistó la televisión en las décadas de 1970 y 1980.

Más allá de la velocidad característica de la atracción, se espera que destaque por una potente banda sonora y una narrativa envolvente, diseñada para ofrecer un recorrido fresco e inolvidable.

Rock ’n’ Roller Coaster renovada con temática de Los Muppets Foto: Cortesía Walt Disney World

Desde antes de abordar, los visitantes podrán sumergirse en el ambiente distintivo de Los Muppets, siendo recibidos con la canción Can You Picture That? mientras la legendaria banda The Electric Mayhem ensaya para su gran concierto, anticipando así la aventura que está por comenzar.

De esta manera, la música se convierte en un elemento central en esta nueva versión de la atracción, incluyendo cameos de Los Muppets y de algunos de sus mayores fanáticos como Danny Trejo, Neil Patrick Harris o Wayne Brady.

Según explicó Disney, la idea es que “cada recorrido incluya una de cinco canciones” de The Electric Mayhem junto a artistas invitados, con versiones vibrantes de temas icónicos.

Entre las colaboraciones destacan figuras como Jennifer Hudson, Questlove, Kelly Clarkson y la banda Def Leppard.

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“Los visitantes se sumergirán en la historia con las primeras figuras Audio-Animatronics de Scooter y los pingüinos, que estarán dentro del estudio de grabación. Con la ayuda de ‘Muppet Labs’ (y una limusina muy rápida), los visitantes realizarán un viaje por carretera lleno de giros, vueltas y diversión a través de Hollywood para llegar a tiempo al concierto”, detalló el parque.

El parque Disney’s Hollywood Studios es uno de los cuatro principales del resort en Florida, junto con Magic Kingdom, Epcot y Disney’s Animal Kingdom.