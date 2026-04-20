El pueblo de Boyacá donde se come un delicioso tamal y se festeja la danza, un destino con historia y encanto

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia, gracias a su riqueza histórica, cultural y natural. Su territorio ofrece bellas montañas, páramos y pueblos con arquitectura tradicional.

El departamento también es cuna de importantes acontecimientos históricos del país, como la Batalla de Boyacá, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan del turismo cultural.

Uno de sus 123 municipios es Caldas, ubicado a 90 kilómetros de Tunja, alrededor de dos horas de distancia en vehículo. Fue fundado oficialmente el 28 de agosto de 1837 y su nombre fue puesto en honor a Francisco José de Caldas, uno de los próceres de la independencia de Colombia, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Los pobladores originales del territorio, donde actualmente está el municipio, eran los muzos, un grupo perteneciente a la etnia Caribe.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

Caldas está localizado en un valle del sector occidental del departamento, sobre la cordillera Oriental.​ Se comunica por vía terrestre con los municipios vecinos con la carretera asfaltada que conduce a Chiquinquirá.

Economía

La principal actividad económica es la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz, alverja, y frijol.

Caldas es un buen destino para visitar en Boyacá. Foto: Facebook Alcaldía de Caldas/API.

También la ganadería, con la producción de leche, tiene un rol destacado.

Sitios de interés y cultura

Entre los principales sitios de interés de Caldas están el Pozo Negro y el Pico de las guacamayas.

La Alcaldía Municipal indica que este destino permite disfrutar de una gastronomía típica y hacer contacto con una naturaleza exuberante y rincones que reflejan la verdadera esencia boyacense.

Algunas de las comidas preferidas son el tamal con jeta, las panelitas, los melcochos, las arepas de maíz y el mute.

Así es el pueblo boyacense conocido como la ‘tierra de los chicharrones de cuajada’, un destino imperdible a dos horas de Tunja

En relación con las principales festividades, se destacan las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del municipio, las cuales se llevan a cabo en el mes de diciembre.

Entre sus eventos se encuentra el festival de danza, en el que participan grupos de municipios vecinos. “Cada grupo de baile se presenta en el parque central para que toda la población pueda disfrutar”, señala Situr.

También se conmemora la Semana Santa, la cual congrega a gran parte de la población. “El Viernes Santo se asiste al sermón de las siete palabras, el cual se escucha con atención y respeto”, agrega la publicación turística boyacense.