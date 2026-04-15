El pueblo de Boyacá cuyo nombre fue puesto por las características del lugar donde fue fundado, un destino con rica gastronomía

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Su territorio combina historia, pueblos encantadores, naturaleza, gastronomía y cultura en un solo lugar. Es ideal si se busca un viaje tranquilo y con bellos paisajes.

Algunos de sus encantos naturales más emblemáticos son, por ejemplo, el lago de Tota, el Nevado del Cocuy y La Laguna de Iguaque.

Uno de sus 123 municipios es Arcabuco, ubicado a 33 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), la palabra Arcabuco es de origen taíno y evoca a matorrales enredados o monte muy espeso.

“Los primeros europeos en llegar habrían visto las condiciones topográficas del lugar, copado de selva y vegetación enmarañada, entonces adoptaron, en virtud de ello, aquel nombre. La fundación del poblado data de 1856, cuando la Asamblea Provincial de Tunja lo nombró oficialmente como aldea”, señala la publicación.

Y agrega: “Posteriormente, en 1904, Leopoldo Rodríguez cedió unos terrenos para que se construyera el casco urbano. En 1908 fue elevado a parroquia perteneciente a la jurisdicción de Villa de Leyva, Cómbita y Gachantivá”.

Arcabuco, en Boyacá, está rodeado de naturaleza. Foto: Getty Images

El pueblo boyacense que muchos pasan desapercibido; un paraíso que alberga mágicas maravillas naturales

Economía

Debido a las condiciones físicas y climáticas que lo rodean, la economía se centra en los sectores agrícola y maderero. “La papa y el roble han sido, durante décadas, dos de sus activos más importantes para el sustento de los pobladores. Su caudal hídrico está surtido por los ríos La Cebada, Arcabuco y Chuquenque, y las lagunas El Monte, La Empedrada y Carrizal”, agrega Situr Boyacá.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentra las reservas naturales de Iguaque y Rogitama, el cañón del río Arcabuco, el cerro de Monserrate, la Laguna Negra, la Laguna Empedrada, la Cueva del Contento, el Alto de la Virgen y el humedal la Balsa de Oro. En el parque principal, colmado de árboles y jardines, están la iglesia de Nuestra Señora del Amparo y el monumento al Roble.

Además, el municipio está rodeado otros stios de interés como Peña Candela, Las Gaitas, Morro Negro, Alto de los Santos, Loma de Paja, entre otros, así como el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y la reserva natural de Rogitama.

El pueblo de Boyacá, reconocido por su tradicional gastronomía y múltiples festividades, es un destino con historia y tradición

En materia gastronómica, en el municipio son destacados los siiguientes productos: almojábanas con aguapanela y queso de hoja, hojaldres, yogur, galletas, colaciones, mantecadas, merengues, cuajadas, fresas con crema y otros más.