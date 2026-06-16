El error geográfico que miles de turistas latinos cometen al moverse entre las sedes del Mundial 2026

A medida que crece la expectativa por el Mundial de 2026, también aumentan las dudas entre los hinchas que planean seguir a sus selecciones por distintas sedes del torneo. Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con la idea de que trasladarse entre algunas ciudades anfitrionas será tan sencillo como viajar dentro de un mismo país.

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La Copa del Mundo se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá,y esto, aunque amplía las opciones para los viajeros, también implica retos logísticos importantes, entre ellos, el cumplimiento de requisitos migratorios y la documentación necesaria para cruzar fronteras internacionales.

De acuerdo con información difundida por medios especializados en movilidad y turismo, muchos visitantes latinoamericanos desconocen que asistir a partidos en diferentes países sede requerirá mucho más que comprar boletos de avión o reservar hospedaje.

Quienes planeen recorrer varias ciudades en carro deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades fronterizas.

¿Cómo movilizarse entre las ciudades sede del Mundial 2026? Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @fifa - Getty Images

Entre los documentos habitualmente solicitados están el pasaporte vigente, visas o permisos migratorios cuando correspondan, licencia de conducción válida y la documentación que acredite la propiedad o el uso legal del vehículo.

También pueden exigirse seguros con cobertura internacional y otros requisitos específicos dependiendo del país de ingreso.

La confusión suele ocurrir porque algunas personas ven el mapa del torneo y asumen que ir entre ciudades anfitrionas será similar a moverse entre regiones de una misma nación.

Sin embargo, cruzar de una sede ubicada en México a otra en Estados Unidos o Canadá implica ingresar a una jurisdicción distinta, con controles migratorios y aduaneros propios.

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Expertos en viajes recomiendan revisar con anticipación cada uno de los requisitos para evitar retrasos, sanciones o incluso que no se pueda continuar con el recorrido.

Además de los documentos personales, los aficionados que utilicen vehículos particulares deben verificar que todos los permisos estén actualizados y que el carro cumpla con las condiciones exigidas por las autoridades correspondientes.

Con millones de personas desplazándose por Norteamérica durante la Copa del mundo, la planificación será tan importante como la pasión por este deporte. Tener la documentación al día podría marcar la diferencia entre disfrutar cada partido o enfrentar inconvenientes inesperados durante la aventura en el Mundial 2026.