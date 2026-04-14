El pueblo boyacense que muchos pasan desapercibido; un paraíso que alberga mágicas maravillas naturales

Ubicado sobre las estribaciones de la cordillera oriental, al sur oriente de la provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá, se esconde un encantador municipio que alberga joyas naturales de ensueño.

Este destino es Campohermoso, uno de los pueblos menos frecuentados de Boyacá, pero con mucho por ofrecer a sus visitantes en medio de hermosos paisajes. Esta zona de la región deslumbra con un relieve lleno de contrastes: montañas escarpadas, profundos cañones, suaves mesetas y amplios valles, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

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Esta riqueza geográfica da lugar a un clima variado, donde se alternan dos estaciones bien marcadas: una temporada de lluvias que nutre ríos y cascadas, y otra más seca, ideal para recorrer sus caminos y disfrutar de cielos despejados.

Campohermoso está a unos 132 kilómetros de Tunja, la capital del departamento y 143 kilómetros de Bogotá, ofreciendo desde el primer momento un trayecto lleno de contrastes que resaltan la belleza de distintos rincones de Boyacá.

Su temperatura media es de 23 grados centígrados, limita por el norte con los municipios de Páez y Miraflores; al occidente con los municipios de Garagoa y Macanal; al sur con los municipios de Santa María y San Luís de Gaceno; y al oriente con los municipios de Páez y San Luis de Gaceno.

Piscina natural La Planta Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Campohermoso / API

Las maravillas naturales que hacen de Campohermoso un lugar único

Este municipio boyacense es un paraíso donde el agua es la gran protagonista del paisaje. Cascadas que descienden entre formaciones rocosas, refrescantes charcos de tonalidades transparentes y lagos de aguas cristalinas crean escenarios que parecen sacados de un cuento.

Allí, cada rincón invita a la contemplación y al descanso, rodeado de vegetación y aire puro, convirtiéndose en el destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza.

Entre sus atractivos se destacan las cascadas La Colombiana, La Cristalina y La Brasilera, cada una con su propio encanto. La primera se encuentra sobre el límite con el municipio de Páez a un costado del camino que conduce a la vereda Colombia por lo cual hereda su nombre.

Laguna Brava en Campohermoso, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Campohermoso / API

La segunda está localizada dentro de la reserva natural municipal y ecológica El Encanto; y la tercera en la vereda Sabanetas.

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Uno de los sitios más visitados es la piscina natural La Planta, formada gracias a la obstrucción natural del cauce de la quebrada La Colorada. Esta corriente, que nace en la cordillera Buena Vista y se alimenta de varios nacimientos de agua, da origen a este atractivo paisaje de aguas tranquilas y cristalinas.

Sin embargo, estos son apenas algunos encantos de Campohermoso por descubrir, ya que en sus rincones hay más joyas naturales que sorprenden y que brindan una conexión única con la naturaleza.